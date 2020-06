La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/jun/2020 Día Mundial de los Pacientes Trasplantados; un donante, muchas vidas







Con el objetivo de fomentar una cultura de donación de órganos y dar oportunidad de vida a muchas personas que aún se encuentran en lista de espera, el 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. En más de 70 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, alrededor de 20 mil personas reafirmaron su condición de donantes y 123 personas que se encontraban en lista de espera recibieron un trasplante de órganos o tejidos. Es que, según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), un solo donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas y uno de tejidos puede ayudar hasta a 75 personas. A casi dos años de la sanción de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Ley 27.447), Argentina alcanzó por primera vez los 20 donantes por millón de habitantes. "Hoy en día hay mayor conciencia y responsabilidad con nuestro propio cuerpo y con aquellas personas que necesitan un trasplante para poder seguir viviendo, sin importar sexo, etnia, estatus social o edad. Sin embargo, a pesar de los avances, todavía más de 7 mil personas siguen esperando un trasplante de órgano", plantea la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDyC. Por otro lado, es importante destacar que sólo el 25% de los pacientes que requieren de un trasplante de médula ósea son compatibles con su grupo familiar, el resto debe recurrir a un donante no emparentado, a través de los Registros de Donantes del Mundo. "Cuantos más donantes inscriptos existan, mayores son las posibilidades para los pacientes de encontrar un donante no emparentado compatible. Las personas que quieran registrarse como donantes de médula ósea deben tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kg y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas", explica la Dra. Valeria El Haj. Actualmente hay más de 37 millones donantes registrados en todo el mundo. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes trasplantados? El Régimen de Protección Integral para Personas Trasplantadas creado por la Ley Nº 26.928, busca asegurar la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera, reconociendo sus derechos y necesidades específicas. "Según lo expresado por la Ley, el sistema público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deben brindar a los pacientes que se encuentren en esta situación la cobertura del ciento por ciento de los medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud y de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el trasplante", explica la Dra. Valeria El Haj. Además, los pacientes tienen derecho a percibir de forma gratuita los pasajes de transporte terrestre o fluvial para el trayecto que medie entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir por razones asistenciales. Por otro lado, las autoridades también deben promover planes y medidas que faciliten el acceso a una vivienda adecuada y programas de empleo, emprendimientos y talleres para los pacientes trasplantados. En caso de que dichas personas se encuentren en situación de desempleo forzoso y no cuenten con ningún otro beneficio, el Estado nacional deberá otorgarles una asignación mensual no contributiva. Dado el contexto actual, el trámite se puede realizar de manera online a través de la aplicación Mi Argentina, por medio de la cual las personas podrán acceder su credencial digital de expresión de voluntad de donación de órganos y tejidos.



