"Quiero que él ande bien y vaya de menor a mayor", comentó. "Vamos con la intención de que todo salga bien, más allá de cualquier resultado", agregó. El Fiat Uno ya está listo para la Clase 2. Desde hace bastante tiempo que Agostino Giordano tiene la intención de subirse a esa butaca del Fiat Uno con el que su padre ya corrió en su momento. Y contra todos los pronósticos, papá Sergio siempre estuvo de acuerdo. Así, el único problema era que el auto estaba desarmado en el taller y Agostino debía comenzar a trabajar en el mismo si tenía la voluntad de subirse y empezar a correr. Pero ello no sucedió en su momento. "Yo le di toda la facultad para que, al menos, me mostrara que tenía ese interés que decía por correr. La verdad es que se pinchó ese proyecto por lo que te estoy contando. Acá tengo mucho trabajo y no sobraban los tiempos. Por eso, si él arrancaba le daba una mano, pero todo se terminó postergando", explica Sergio. -Y finalmente esa posibilidad de arrancar juntos en el automovilismo zonal se estará concretando en esta temporada. -Sí, esa es la idea y se trabajó para eso. Agostino apostó en serio para que estemos los dos corriendo, realizando un binomio. Iremos viendo si anda como creo que debe hacerlo. Si es así, seguramente hará más carreras que yo. -Sería una temporada especial para vos. -Sí, claro, por todo lo que habrá en juego será una temporada especial para mí, ya que por primera vez correré junto a mi hijo, quien se suma a la categoría con experiencia en motocross y karting, aunque nunca se había subido a un auto de carrera. Será un campeonato en el que buscará aprender y tener una rápida adaptación a este estilo de autos con tracción delantera. Igual es un lindo desafío para toda la familia. Arrancamos con el número 27 en los laterales o sea que mínimamente deberíamos bajar el mismo para el próximo año, jaja. Será esa la primera meta, pero en realidad quiero que él ande bien y vaya de menor a mayor. Es joven y tiene tiempo para correr si le gusta. Ya le dije que él mismo debe comenzar a encontrar los recursos económicos para poder hacer este deporte. -La situación sanitaria actual retrasó todo y está complicado el comienzo de los campeonatos. ¿Cuál es tu lectura sobre este tema? -No será fácil. En realidad, en la vida cotidiana se nos está haciendo difícil y poner un auto en pista cuesta mucho más. Si bien acá nosotros hacemos el auto con nuestro equipo "SG Competición", igual creo que se va a complicar. Además, estuve viendo cómo nos deberíamos manejar en los autódromos para estar en la carrera y será todo otro tema, que si bien, sin duda es necesario, se nos van a cambiar muchas situaciones a las cuales ya estábamos acostumbrados. Será como arrancar de nuevo si se quiere. -Recién hablamos de binomios y el otro día, charlando con Sebastián, salió este tema. ¿Ibas a hacer un binomio con él? -Sí, la idea estuvo. Somos amigos desde chicos y charlando le propuse armar algo, pero en realidad yo no tuve los tiempos y él tampoco, porque está muy abocado a su trabajo en el municipio. Solo quedó en una posibilidad y quizás con el paso del tiempo nos demos esa oportunidad. -¿Con qué Clase 2 se van a encontrar? -Con todo lo que está sucediendo hoy por hoy es muy difícil hacer un pronóstico. Hasta antes de la pandemia había varios equipos trabajando bien para el arranque, pero ahora no sé en qué situación estarán. Sé que algunos no confirmaron si arrancan. -Vos tenés muchos años en la categoría ALMA. ¿Qué balance haces de todo este tiempo? -Fue lindo. Viví distintos momentos, estuve con muchos seguidores que me acompañaron y armamos distintos equipos. Yo los atendía en el taller y en verdad con algunos nos seguimos viendo y recordando esos bueno momentos; y con otros directamente no nos hablamos. Pero el automovilismo tiene y genera estas cosas, uno debe aprender cuando vienen al taller. Es un tema para charlar largo rato. -¿Lo decís porque a vos te fallaron? -Desde ya que hubo gente que se la dio de amigo y después cuando vos no permitís que te quieran usar se fueron y no aparecieron más. Y te digo que si no vienen más me hacen un gran favor. El otro día leí una nota donde Juacito Sbarra hablaba de este tema y es verdad: esto es parte de la idiosincrasia de la gente. A é le pasó lo mismo. -En una nota con Daniel Berra le preguntaba si se puede tener amigos en el automovilismo y su respuesta fue: "solo conocidos". -Yo te mentiría si te digo que no tengo amigos: los tengo, pero de toda la vida, no pasa por el automovilismo exclusivamente, aunque reconozco que alguno este trabajo me brindó. Pero son los menos -Arranca el campeonato y llega la primera carrera, ¿cómo la soñás? -Y será con un condicionamiento especial ahí para todos nosotros: va estar el nene. Yo veo que lo lleva bien al auto y la verdad es que no tengo miedo, pero te da cosita. Qué sé yo… Vamos con la intención de que todo salga bien, más allá de cualquier resultado. Ya con poder dar todas las vueltas para empezar nos alcanza. -Entonces arranca Agostino la primera. -Entiendo que sí, que debería ser así. Para empezar a realizar experiencia, porque de eso se trata. Si finalmente se concreta el inicio de los campeonatos zonales, el 2020 tendrá una vez más a la dinastía Giordano en la alta competencia. El abuelo Enrique arrancó con las motos y, ahora, la historia vuelve a repetirse con uno de los más jóvenes que quiere empezar a escribir sus propias páginas en el mundo tuerca.



