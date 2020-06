Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 06/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 06/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

6 de Junio de 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

6 de Junio de 2020







LA GATA DICE ADIÓS Aunque todavía no lo confirmó oficialmente, el atacante Gastón Fernández se retirará del fútbol profesional una vez que concluya su contrato con Estudiantes de La Plata, el cual vence el próximo 30 de junio. El delantero, de 36 años, comenzó su carrera en River Plate y tuvo pasos también por Racing Club y San Lorenzo, además de experiencias en México, Estados Unidos, Chile y Brasil. Su máxima conquista se dio en 2009 con el Pincha, cuando se consagró campeón de la Copa Libertadores. También logró tres títulos locales: uno con River, otro con San Lorenzo y el último con Estudiantes. BAYERN VS BAYERN Hoy se disputará el partido más atractivo de la 30ª fecha de la Bundelisga: desde las 10.30 horas, por ESPN, el líder Bayern Munich (67 puntos) visitará al Bayern Leverkusen (5º con 56), equipo de los argentinos Lucas Alario y Exequiel Palacios. Además, este sábado también jugarán el escolta Borussia Dortmund (60) vs Hertha Berlin (13.30 por ESPN) y el tercero, Leipzig (58) vs Paderborn (10.30 por Fox Sports). La jornada de hoy se completa con los duelos Frankfurt vs Mainz y Fortuna Dusseldorf vs Hoffenheim. En tanto, ayer, en el inicio de la programación de la 30ª fecha del campeonato alemán, Borussia Monchengladbach (56 puntos) cayó 1-0 en su visita a Friburgo y este sábado puede quedar fuera de la zona de clasificación a la Champions League si el Bayern Leverkusen suma ante el Bayern Munich. LOS OLÍMPICOS ESPERAN Aunque el permiso ya estaría prácticamente definido dentro del gobierno nacional, los atletas argentinos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán el año próximo todavía no cuentan con el aval para volver a los entrenamientos. La flexibilización del aislamiento para que puedan retomar sus preparaciones sería, principalmente, para aquellos que practican deportes individuales. "El problema está con el deporte en equipo, porque supone fricción y gran cantidad de gente", señaló ayer Alberto Fernández. La medida, que se conocería a través de una resolución del Ministerio de Turismo y Deportes, con el aval del Poder Ejecutivo, también alcanzaría a aquellos atletas que deben disputar clasificatorios olímpicos y es producto del diálogo entre las distintas federaciones y el gobierno nacional; pero, además, de la presión que ejercieron figuras del deporte argentino como Santiago Lange y Delfina Pignatiello. La joven nadadora, incluso, había manifestado que evaluaba no presentarse en Tokio en caso de no poder volver a entrenarse en el agua nuevamente en el corto plazo. JAGUARES SIN QUESO En un marco de mucha incertidumbre respecto a su continuidad en el Super Rugby, dada la pandemia de coronavirus, Jaguares se quedó ayer sin head coach: Gonzalo Quesada regresará a Stade Francais de París, equipo que ya condujo entre 2013 y 2017 (campeón en 2015). El ex apertura de Hindú y los Pumas había regresado a Argentina a mediados de 2018, luego de 18 años en Francia, que pasó como rugbier y como entrenador. Y el año pasado, en su primera temporada al frente de Jaguares, llevó a la franquicia nacional a la final del Super Rugby. "Me cuesta hablar; no es lo que imaginaba hace pocos meses. Sigo convencido de que fue la mejor decisión que tomé como entrenador, la de volver a Argentina", dijo Quesada en una teleconferencia organizada por la UAR. Luego explicó: "Hace poco me llamaron de la UAR para darme una comunicación muy transparente respecto a esta incertidumbre alrededor de Jaguares, en la que yo no iba a tener un rol por un buen tiempo. Luego apareció una oportunidad concreta, se la presenté a la UAR y me apoyaron. Es una oportunidad de liberar un buen contrato y ayudar en ese sentido. De mi lado las puertas están abiertas para volver. Es un lindo desafío volver a un club donde viví cosas muy fuertes".



Breves: Deportivas

6 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar