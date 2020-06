Cuenta con 50 camas y funciona en las instalaciones del ex Seminario del Obispado. "Tenemos que seguir preparándonos para el pico de la pandemia", destacó Abella. A la espera de la llegada del pico de la pandemia, el intendente Sebastián Abella, junto al equipo de la Secretaría de Salud, pusieron en marcha este sábado un nuevo centro de aislamiento extrahospitalario. El mismo fue montado en las instalaciones del ex Seminario del Obispado, donde ahora podrán alojarse hasta 50 casos sospechosos y confirmados de coronavirus. "Seguimos preparándonos para la llegada del pico de la pandemia. Si bien hoy tenemos en funcionamiento el hotel Tenaris, y aún cuenta con camas libres, estamos poniendo en marcha este centro para albergar sobre todo familias, y algunos casos de madres con hijos pequeños", destacó el intendente. Durante la recorrida por las instalaciones, Abella estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, y la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, así como demás integrantes del equipo de salud municipal que está al frente de la lucha contra la pandemia. En los próximos días se espera la puesta en marcha de otros dos centros de aislamientos, en distintas zonas de la ciudad. Actualmente, el municipio ya tiene en funcionamiento el hotel Tenaris que cuenta con 52 camas extrahospitalarias para aislamiento de pacientes leves, a lo que se suma las 103 camas generales y 25 de terapia con respirador del hospital San José.

Autoridades de salud del Municipio recorren junto al intendente Abella las instalaciones del nuevo centro de aislamiento para pacientes con coronavirus.





Las instalaciones del ex Seminario del Obispado ahora podrán alojarse hasta 50 casos sospechosos y confirmados de coronavirus.





Abella estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, y la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi,



El Intendente puso en marcha un nuevo centro de aislamiento para pacientes con Covid-19

