A raíz de la nota aparecida ayer en La Auténtica Defensa donde un vecino aducía falta de presencia municipal en esa zona, informan que a través de un trabajo en conjunto de las distintas secretarías, las familias de este sector insular reciben periódicamente alimentos, agua potable y asistencia médica y social. Ante las declaraciones vertidas ayer en nuestro medio por un vecino de la isla, en la zona del Canal Irigoyen, el municipio aclara que a fin de ayudar a los vecinos a afrontar la cuarentena obligatoria de la mejor manera, y a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura se asiste periódicamente de distintas formas a vecinos de esa zona. Por ello, la titular de la cartera, Elisa Abella, estuvo días atrás en la zona junto a su equipo para conversar con los vecinos y escuchar de primera mano sus preocupaciones y necesidades en este marco. Además, vecinos del lugar aseguraron que el Municipio mensualmente entrega mercadería que se distribuye por los distintos domicilios a fin de garantizar el acceso a una dieta nutritiva. Como refuerzo, los vecinos recibieron tres entregas de alimentos que recibió la sociedad de fomento recibió por parte de la ONG Papa Francisco y las familias de los alumnos de las instituciones educativas la mercadería correspondiente al Servicio Alimentario Escolar (SAE). Asimismo, dos veces por semana, reciben agua potable que se entrega con la modalidad puerta a puerta, llenando tanques y bidones en los domicilios y se llenan tres tanques grandes comunitarios que están ubicados en lugares estratégicos (kilómetros 97, 98 y 91) para que los vecinos, en caso de quedarse sin agua, puedan retirar de forma fácil y segura. En el medio de la emergencia sanitaria, la enfermera del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), visitó a los vecinos del lugar para vacunarlos contra la Gripe A, principalmente a la población de riesgo. Pero esto no es todo, claro. Personal de Defensa Civil entregó a las familias una gran cantidad de cloro para garantizar óptimas condiciones de higiene en los domicilios. Asimismo, se entregaron más de 100 máscaras de protección facial a fin de prevenir contagios de Covid-19. En este sentido, la secretaria de la sociedad de fomento, Malvina Cardozo, afirmó que "la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura está llevando a cabo de manera muy organizada la asistencia social en el Canal Irigoyen". "No es justo que una persona que no vive en este lugar realice falsas acusaciones en un medio de comunicación, desconociendo todas las acciones que se vienen encarando para garantizar el bienestar de los vecinos en el marco de la pandemia", aseguró.

Personal municipal asiste periódicamente a los vecinos del Canal Yrigoyen.





Dos veces por semana, el Municipio llena con agua potable tanques y bidones de los vecinos.





La Secretaría de Salud del Municipio vacunó contra la Gripe A a los vecinos, principalmente a la población de riesgo.





Con el camión cisterna, el Municipio distribuye agua potable casa por casa del sector insular.



Ante las declaraciones de ayer:

El Municipio aclara que asiste semanalmente a vecinos del Canal Irigoyen

