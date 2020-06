La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 Para el Municipio:

Según explicaron desde el gobierno, se actualizan valores que no sufrían modificaciones desde 2017, a pesar de la gran inflación que hubo en el país en estos año. "Poder enfrentar los enormes gastos que implica la pandemia en materia de salud, asistir alimentariamente a los vecinos que los necesitan y a la vez mantener todos los servicios habituales que brinda el municipio, como la recolección ó el servicio de emergencias médicas, requirió una actualización de la Ordenanza Fiscal Impositiva", explicaron desde el gobierno municipal. "La Ordenanza no sufría mayores cambios desde el año 2017, aun cuando la inflación del país fue cercana al 50% anual durante los últimos años. Ante esto la nueva Ordenanza busca actualizar valores que permitan que el municipio pueda seguir brindando los servicios esenciales a los vecinos", describen desde el área de Ingresos Públicos. "Se busca equidad contributiva: los que más capacidad contributiva tienen están más impactados que los que tienen menor capacidad", resaltaron sobre las modificaciones introducidas. "En esa línea es que se crearon tasas ambientales para los grandes generadores de residuos, se incrementaron las alicuotas que pagaban los bancos y el sector financiero y se creó la figura de grandes contribuyentes para las empresas que facturan más de $350 millones en el año y para las que facturan más de $1000 millones". CORREGIR INEQUIDADES: Entre las tasas que sufrieron actualizaciones y que fueron cuestionadas por la oposición, desde el Municipio explicaron que por el contrario "las modificaciones permiten corregir situaciones que generaban una gran inequidad". "Por ejemplo, en lo que respecta a las patentes de motos, un contribuyente con una moto valuada en 25 mil dólares, pagaba solo $1500 al año, mientras que por un auto de igual valor se paga $133 mil anuales. Hoy la moto pasaría a pagar 46.800 anuales. Una moto de alta cilindrada de 2013 pagaba $ 650 por año", resaltaron. "En cuanto a la tasa de mantenimiento vial (popularmente conocida como tasa al combustible), la nueva Ordenanza baja el impacto porcentual por litro: Si tomamos el valor de la nafta premium lo que se pagaba cuando se creó la tasa, representa un 2,07% por litro y ahora pasa a 1,78%. En lo que respecta a los derechos de cementerio se actualizan los valores, por ejemplo, de las bóvedas, de las calles centrales del cementerio, que ahora pagan $400 por metro cuadrado por 20 años y ahora pasarán a pagar la misma cantidad de años $1.200", apuntaron. Por último, en referencia a la Tasa de Servicios Generales que aplica un tope del 1% sobre la valuación fiscal para todos los contribuyentes, explicaron: "Esto es fundamental para que haya equidad, para que no pague lo mismo quien tiene una casa valuada en 1 millón de dólares, que quien tiene una casa de 50 mil dólares".

