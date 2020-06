Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Coronavirus: el país volvió a marcar un record de contagios Breves: Noticias de Actualidad

Ayer se registraron 983 nuevos casos positivos, al tiempo que se informaron 16 fallecimientos. Así, el número de víctimas fatales en Argentina se elevó a 648. Nuestro país registró ayer un nuevo record de contagios de coronavirus: 983 nuevos casos positivos fueron informados este sábado por el Ministerio de Salud de la Nación que, a su vez, confirmó otros 16 fallecimientos en el marco de esta pandemia. De esta manera, el número de víctimas fatales en Argentina se elevó a 648, mientras que el total de infectados ascendía a 22.020. En el reporte matutino del Ministerio de Salud se informaron 10 nuevas muertes por COVID-19: siete mujeres (cinco de la Ciudad de Buenos Aires, de 77, 81, 85, 89 y 98 años; una de la provincia de Buenos Aires y otra de Córdoba) y tres hombres (dos de ellos, de 56 y 64 años, residentes en CABA y uno de 67 años, de la provincia de Buenos Aires). En tanto, en la comunicación vespertina, se agregaron otros seis fallecimientos, todos de la Ciudad de Buenos Aires: cuatro varones de 47, 60, 73 y 88 años; y dos mujeres, de 77 y 90 años. Así, la Capital Federal sumó ayer un total de 13 muertes por coronavirus. En cuanto a los 983 contagios informados ayer por el Ministerio de Salud de la Nación, 474 pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires y 457 a la provincia de Buenos Aires. Estos dos territorios reunieron ayer el 95% de los nuevos casos. En cuanto al total de casos, CABA acumula 10.649, mientras la provincia 8.325 (así suman 18.974 casos y tienen el 86% de los positivos detectados en el país). La tercera provincia del ranking nacional es Chaco, que ayer incorporó otros 17 casos positivos y ya cuenta con un total de 1.027 infectados desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Respecto a los 22.020 casos positivos que se han detectado en el país, 983 (4,5%) son importados, 9.219 (41,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.141 (37,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el marco de estos nuevos reportes, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, fue la encargada de resaltar que hay más de 6 mil personas recuperadas y dadas de alta y que el porcentaje de positividad en todo el país es de 13,3%. Esta cifra, explicó, sube a 35,5% en la ciudad de Buenos Aires, mientras que es de 21,5% en territorio bonaerense y de 7,4. en el resto de la Argentina, excluyendo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende al territorio porteño y al conurbano. "Esto muestra la diferencia epidemiológica en todo el país: el 85 por ciento tiene una situación estable, y el lunes van a dejar de estar en aislamiento (social) para pasar a una etapa de distanciamiento social, con muchísimo cuidado y responsabilidad", afirmó Vizzotti. No obstante, aclaró: "Los que seguimos en el 15 por ciento del país tenemos que seguir con aislamiento, redoblar los esfuerzos, poner en foco que cada salida y cada actividad tiene que ir acompañada de responsabilidad social, cuidado, y si tenemos algún síntoma debemos consultar con un centro de salud, para descartar el diagnostico". La funcionaria sostuvo: "Cuanto más entendamos estos cuidados, cuanto más podamos intensificarlos, antes estabilizaremos el número de casos nuevos y podremos volver a disminuir los casos confirmados por día". SUDAMÉRICA Brasil, Chile y Perú siguieron presentando ayer las peores noticias de la región en cuanto a las consecuencias humanitarias que provoca la Covid-19. Con 4.358 contagios en las últimas 24 horas, Perú sumaba 191.758 desde el comienzo de la pandemia y escaló al octavo puesto entre los países con más casos confirmados de Covid-19, ahora por encima de Francia, según la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins. Chile, cuya población no llega a los 20 millones, reportó ayer 93 nuevas muertes y 5.246 contagios en las últimas 24 horas. El acumulado de fallecimientos en los tres meses que lleva la pandemia alcanza a 1.541, mientras los infectados sumaron 127.745 en el país trasandino. En tanto, Brasil es el segundo país del mundo en cantidad de casos (614.941) y cuarto en número de muertes (35.026). Pero ayer anunció que contará con otro método el número de muertos porque los datos actuales, divulgados a diario por el Ministerio de Salud, serían "fantasiosos o manipulados". La información fue difundida en una columna, que comenta el diario O Globo, por el secretario de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos, Carlos Wizard, quien todavía no asumió formalmente el cargo. SIN VARIACIONES EN CAMPANA El Informe Diario que entrega la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana no ofreció variaciones ayer respecto al viernes: los números en todos los ítems se mantenían estables. Así, nuestra ciudad se mantiene con un total de 59 casos detectados desde que inició la pandemia de coronavirus, 40 de los cuales se encuentran activos, bajo tratamiento. De los restantes 19 casos, 15 son pacientes recuperados y 4 son fallecimientos. En cambio, la Municipalidad de Zárate comunicó ayer siete nuevos casos positivos: cinco hombres de 21, 27, 34, 43 y 59 años; y dos mujeres, de 43 y 54 años. De esta manera, la vecina ciudad ya ha acumulado un total de 47 contagios desde que inició la pandemia y cuenta ahora con más casos activos que Campana: 41 están bajo seguimiento en la actualidad. Por su parte, otra localidad vecina como Escobar informó ayer cuatro nuevos infectados en dicho municipio, por lo que el total de casos positivos acumulados ascendió a 218. De esa cifra, 157 se encuentran activos actualmente.



