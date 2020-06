La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 Trabajadores de la zona donaron insumos al Hospital San José







La iniciativa fue llevada adelante por metalúrgicos, docentes y químicos, entre otros, que organizaron el Comité de Solidaridad de Trabajadores. Y lo hicieron junto a la cooperativa Madygraf, que reconvirtió parte de su planta para producir elementos de protección sanitaria. Trabajadores de diferentes industrias de Campana y Zárate realizaron una donación al Hospital San José de sanitizantes y mascarillas, producidas y entregadas por trabajadores de la cooperativa de Madygraf, de Garín. La iniciativa fue llevada adelante por trabajadores metalúrgicos, docentes y químicos, entre otros, que organizaron el Comité de Solidaridad de Trabajadores, al que invitaron a participar "a todos los que quieran". Desde el Comité recaudaron donaciones y aportes para entregárselos a la gráfica Madygraf. Esta fábrica está bajo control de sus trabajadores, quienes reconvirtieron parte de su planta para producir elementos de protección sanitaria por la crisis producida por el COVID-19. Los elementos de protección fueron recibidos por las trabajadoras de la salud del Hospital San José. "Queremos agradecer esta donación, que es de gran ayuda en este momento", señaló una de las enfermeras locales. "Con trabajadores de la zona de diferentes sectores tuvimos la iniciativa de juntar dinero para aportar a las y los trabajadores de Madygraf. Los trabajadores de las fábricas recuperadas y cooperativas no están en una buena situación en medio de esta crisis y se pusieron a producir estos elementos para aportar a la comunidad en medio de la pandemia. Como vimos que lo estaban haciendo en decenas de hospitales y barrios se nos ocurrió la idea para darnos una mano entre los trabajadores. El estado podría comprarle a Madygraf, ya que hacen falta elementos en muchos lugares", explicó Alejandro Calderón, trabajador de Tenaris-Scrap y militante del PTS-Frente de Izquierda. VISITA DE APOYO A su vez, el grupo que hizo entrega de las donaciones también aprovechó la ocasión para llevar su solidaridad a los trabajadores de la ex Cormela que se encuentran en conflicto desde hace más de 25 días por salarios adeudados. "Estamos muy contentos de recibir este apoyo y nos ponemos disposición para acompañar a los laburantes que estén en la misma que nosotros", agradeció uno de los trabajadores de la ex Cormela. Por su parte, los trabajadores de Madygraf transmitieron la experiencia de la lucha que dieron para poner en pie la gestión obrera. Y contaron cómo reconvirtieron parte de la producción para ponerla "a disposición de los sectores más vulnerables de la sociedad" durante la pandemia. Y destacaron "la necesidad de la solidaridad y unión entre la clase trabajadora". También estuvieron presentes las y los trabajadores gastronómicos que se organizan en la Red de Trabajadorxs Precarios: "Con la pandemia, nuestros jefes aprovecharon y echaron a compañeros que estaban en negro; y a los que estamos mitad en negro y mitad en blanco nos cortan el sueldo a la mitad. Con $14 mil no podemos vivir. A muchos ni siquiera nos habilitaron el IFE, cuando a Rocca, por ejemplo, le dan el ATP de millones de pesos. La única forma que vimos fue organizarnos y hoy venimos a solidarizarnos con su lucha", declaró una joven trabajadora presente en los portones de la ex Cormela.

