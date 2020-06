La UV Más Campana votó a favor de los kinesiólogos

"La información publicada ayer es confusa y parece que toda la oposición votó en contra, cuando nosotros acompañamos el proyecto del oficialismo", aclaró el concejal Axel Cantlon. "Nuestro bloque de la UV + Campana aprobó que se autorice el trabajo de los kinesiólogos, como también manifestamos la necesidad de autorizar a abogados, escribanos, contadores, aseguradoras y todas aquellas actividades independientes y profesionales que pueden organizar por turnos sus consultas, actividades y tareas con atención individual como lo hacen las farmacias y demás comercios de alimentos habilitados desde el primer día. Además, informamos la necesidad de que estas actividades deban contar con mamparas y protocolo sanitario", escribió en sus redes sociales el Concejal Axel Cantlon. El comentario refiere a la última sesión del concejo deliberante y una gacetilla de prensa titulada "Concejales opositores rechazaron el pedido a la provincia para que trabajen los kinesiólogos", publicada en nuestro medio el día de ayer. "No sé si se trata de un error intencional o no, pero como está presentado el título cualquier lector desprevenido que no haya visto la sesión perfectamente puede interpretar que nosotros votamos en contra y no fue así. La información publicada ayer es confusa y parece que toda la oposición votó en contra, cuando nosotros acompañamos el proyecto del oficialismo", aclaró. De hecho, la aprobación del proyecto generó uno de los varios encendidos debates que tuvieron lugar este jueves por la noche. Como escribió en su muro, Cantlon no sólo apoyo la autorización de los Kinesiólogos sino también la de otras actividades en las fundametaciones del voto positivo de su bancada, además de lamentarse que la discusión tuviese lugar en el HCD. "Lo más importante a destacar es que el Municipio ha agotado todas las instancias para tratar de preparar la ciudad para enfrentar a la ciudad de a la pandemia de la mejor manera. Lamentablemente, no lo hizo con el apoyo de todos los sectores de la comunidad, como se le ha manifestado desde el primer día y tenemos que andar discutiendo estas cosas en el Concejo cuando las podríamos tener resueltas si trabajásemos todos juntos en una mesa definiendo cuales son las prioridades para la ciudad de Campana", dijo durante la sesión.

“También manifestamos la necesidad de autorizar a abogados, escribanos, contadores, aseguradoras", recordó Cantlon.



La UV Más Campana votó a favor de los kinesiólogos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar