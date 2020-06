La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 Opinión:

La salida de la cuarentena

Por Axel Cantlon











Axel Cantlon

Las medidas de aislamiento fueron impulsadas para evitar los contagios del COVID - 19 pero nunca pretendieron ser eternas. El inicio del aislamiento fue muy positivo porque evitó la diseminación del contagio en todo el territorio nacional, concentrándose en pequeños lugares donde se pudo controlar rápidamente. Es decir, el pronto aislamiento permitió identificar los focos y contenerlos. Ahora, al estar prohibida la circulación de personas, el contagio se produce exclusivamente por la falta de cumplimiento de las medidas de prevención del contagio, el tapabocas, el lavado de manos, o el incumplimiento del distanciamiento; como pasó en Campana días atrás. La aglomeración de gente es otro de los motivos por los cuales se puede desparramar el contagio de la enfermedad; y es por eso que el AMBA al ser un conjunto de ciudades donde se utiliza mucho el transporte público para moverse desde y hacia sus lugares de trabajo se ponen mayores restricciones. Es decir, como el AMBA es una zona de altos contagios, y además se utiliza mucho el transporte público, se restringe mucho más la vuelta de la actividad económica. Sin embargo, la realidad de Campana no es la misma que la realidad de Florencia Varela, La Matanza, Vicente López o incluso Pilar para mencionar otras ciudades que integran el AMBA, porque en Campana tiene una cantidad de población muy inferior, las características son muy diferentes; y la principal diferencia en relación a la prevención del COVID-19 es que la población de Campana se autotransporta en su mayoría. Aquí en Campana, las grandes empresas llevan a su personal con colectivos propios o contratados, y la población en general se traslada con moto, auto o bicicleta o taxi/remis. En definitiva, esa característica propia de Campana hace que muchas de las actividades profesionales, o de trabajadores independientes que quieran volver a la actividad puedan hacerlo en la medida que organicen la atención al público con turnos que evite la aglomeración de gente, y con los cuidados y prevención que se aconsejan en estos tiempos, mamparas en los escritorios, tapabocas, lavado de manos continuo, desinfección de los utensilios o útiles de trabajo con alcohol o lavandina. Ayer los concejales de Abella se equivocaron en fomentar la grieta con un tema muy sensible para toda la comunidad. Además mintieron en su comunicado oficial, no haciendo mención a la posición de nuestro bloque que expresó el acompañamiento al pedido de los kinesiólogos. Y lo omitieron porque nosotros no nos detuvimos exclusivamente en los kinesiólogos, sino que también incluimos en el pedido a los peluqueros, estilistas, abogados, escribanos, arquitectos y un montón más de trabajadores y profesionales independientes que no han recibido ninguna ayuda del Estado, y que deben soportar sus cuentas y sus costos de la estructura propia de su actividad; y que no están siendo apoyados por ningún sector, o nadie les presta atención. También es importante destacar que habrá trabajadores y profesionales que tienen espalda para soportar varios meses sin trabajar, pero hay otros que necesitan trabajar para mantener sus familias, sus negocios y cubrir sus gastos. Creo que los concejales oficialistas se equivocaron, porque redujeron su discusión exclusivamente a los kinesiólogos porque dos concejales tienen parientes muy cercanos de esa profesión, pero sin embargo se olvidaron de los peluqueros, los arquitectos, los abogados y demás trabajadores. En definitiva, ayer un tema profundo que requiere un tratamiento serio fue utilizado por el oficialismo para hacer grieta y para tratar de agredir a los demás, cosa que no necesitamos en tiempos de pandemia. Lo importante en este momento es unirnos para ayudar a los sectores postergados que están siendo invisibles para los gobiernos (nacional, provincial y municipal) como los independientes que no recibieron ninguna ayuda, o la que recibieron tendrán que devolverla de alguna manera (créditos a tasa cero, etc...) y además darle tranquilidad a las personas que creen que, porque se abran algunas actividades de trabajadores independientes, el contagio se va a masificar, una creencia falsa porque el aislamiento obligatorio seguirá siendo ley, sólo que algunos nuevos trabajadores donde no se produzca aglomeración de personas, podrán ejercer sus actividades.

