Alonso presentó un Proyecto de repudio a la Reforma Fiscal e Impositiva de Campana

El documento ingresó formalmente este viernes por Mesa de Entradas de la cámara baja bonaerense, para que sea tratado en el Orden del Día de la próxima sesión. "Esta decisión de aumentar las tasas municipales va en evidente oposición a todas las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional y Provincial que implementan acciones tendientes a dar alivio y solución a todos los argentinos que estamos atravesando los efectos económicos y sociales propios esta Pandemia", dicen sobre su final las extensas consideraciones que fundamentan el Proyecto de Declaración presentado por la Diputada Soledad Alonso en la cámara baja bonaerense para que sea tratado en su próxima sesión. El documento, que ingresó por Mesa de Entradas este viernes, propone que los Diputados de la provincia de Buenos Aires declaren su "Repudio y preocupación por el Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva de la Municipalidad de Campana elevada por el Poder Ejecutivo de esa Comuna". Consultada al respecto, Alonso señaló: "Siempre es importante tener en cuenta que las tasas y los impuestos tiene que ser progresivos y que los que más tienen deben aportar más. Pero, fundamentalmente, que las decisiones no pueden afectar el bolsillo de los que menos tienen. Hay que tener conciencia ciudadana y no hablo en detrimento de los vecinos que se presentarán como Mayores Contribuyentes este viernes para validar esta Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo, pero si apelo a la solidaridad, a la humanidad y al sentido común en un momento de crisis económica mientras, además, transitamos una pandemia". El Proyecto de Declaración de su autoría califica a la reforma de la Ordenanza Fiscal e Impositiva de Campana como "un verdadero impuestazo" y señala: "este proyecto elevado por el Ejecutivo muestra a las claras el desinterés del Intendente por la realidad de la gente que lo supo elegir, dándole la espalda a los más necesitados, y en su afán recaudatorio va en contraposición a las medidas que se están impulsando en otros municipios de la Provincia". Entre otras cuestiones, también considera "que no puede soslayarse que la implementación de estos aumentos en plena emergencia sanitaria -agravada con motivo y en ocasión de la Pandemia Covid 19- será un duro golpe al bolsillo de miles de familias Campenenes, lo cual no puede dejarse pasar por alto y no fijar posición al respecto. Esta embestida al contribuyente se implementará en un momento inadecuado a la realidad que estamos afrontando los ciudadanos cuyos ingresos económicos se encuentran restringidos y/o alterados por los efectos propios de la crisis desatada por la Pandemia. Pedirles un esfuerzo de esta magnitud a los contribuyentes en este contexto de emergencia es un duro golpe al bolsillo de los más necesitados, puesto que muchas de las tasas apunten a los contribuyentes laburantes y a los de menores ingresos, no así a los grandes contribuyentes que no les afectaría tanto a sus economías y que por una cuestión de solidaridad podrían sortear este escollo con mayor soltura económica".

Alonso presentó un Proyecto de repudio a la Reforma Fiscal e Impositiva de Campana

