Anses Campana se puso en marcha

Atienden a puertas cerradas y trámites muy específicos. También habilitaron una dirección de correo electrónico exclusivo para vecinos de la ciudad. A menos de una semana del reciente nombramiento de Gustavo Bellanger como gerente de la delegación Campana de la ANSeS, se confirmó que las oficinas de la Av. Mitre no están abiertas al público, pero empezaron a realizar los primeros trámites presenciales. Concretamente, se comenzaron a mover expedientes relacionados con Desempleo, Poderes y Pensiones derivadas, que ya tenían turnos caídos antes de declarada la cuarentena. Además, se habilitó un canal de consulta exclusivo para los vecinos de nuestra ciudad, quienes ahora pueden escribir a udaicampana@anses.gov.ar Siempre con las limitaciones del caso, dado que se debe respetar un protocolo de seguridad y está previsto que se atiendan por ahora a no más de 5 personas por día y con turno, de a poco se irán sumando otros trámites. En este sentido, vale aclarar que además de la pandemia y el riesgo de contagio propiamente dicho, otro cuello de botella es el propio staff de la oficina se encuentra reducido en número por las propias medidas de cuarentena: varios de los empleados de la UDAI Campana tienen niños a cargo o directamente son mayores de 60 años de edad. LLAMADAS MALICIOSAS Desde la delegación Campana de la ANSeS también se advirtió que ya son varias las denuncias de vecinos que en las últimas semanas fueron contactados por teléfono, y particularmente vía Whatsapp, por individuos que presentándose como integrantes del organismo, solicitan información personal e incluso hasta claves con la excusa de verificar los datos en el sistema. "No estamos llamando a nadie, ni pidiendo ni verificando datos por teléfono. Por eso es importante que no den información a ninguna persona por teléfono", señalaron desde las oficinas de la Av. Mitre.

Para consultas sobre trámites y expedientes, los vecinos de Campana ahora pueden escribir a udaicampana@anses.gov.ar

