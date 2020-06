NO ES UNA OPCIÓN El Gobierno sostuvo que no avanzará en un "desdoblamiento cambiario" y destacó que lo que intenta hacer es "contener a un segmento especulador" para promover al sector productivo. Así lo indicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien subrayó: "Lo que tratamos es dar un mensaje a los que estén dispuestos a producir en el país". "No vamos a avanzar en la línea de desdoblamiento cambiario. Lo que estamos haciendo es tratando de contener a un segmento especulador, que no tiene que ver con el sector productivo", señaló. SUMÓ DÓLARES En apenas seis días hábiles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 587 millones de dólares. Durante el viernes fueron US$ 65 millones que engrosaron sus reservas, y el viernes anterior fue el récord de las últimas semanas, con US$ 280 millones. "Los exportadores se convencieron que no habrá devaluación, y empezaron a vender", manifestaron fuentes oficiales. Por otra parte, destacaron que la medida tomada el jueves de la semana pasada, obligando a los importadores a pagar con sus reservas líquidas en el exterior, antes que pedirle a la entidad, tuvo efecto positivo. De esta forma, el BCRA puede sumar reservas netas (dólares físicos), que según distintas fuentes ya se ubicaban por debajo de los US$ 10.000 millones, aunque las reservas totales están cerca de los US$ 43.000 millones. DESPIDOS DESCARTADOS El ministro de Transporte, Mario Meoni, rechazó la posibilidad de que se lleven a cabo despidos en Aerolíneas Argentinas, aunque admitió que hay "una situación preocupante" en la firma porque afirmó que no están las condiciones para pagar la totalidad de los salarios. "Estamos trabajando y dialogando permanentemente con los gremios", destacó el funcionario nacional, quien alertó sobre una "situación preocupante" en la empresa. En ese sentido, argumentó: "Aerolíneas es el Estado y el Estado somos todos los argentinos, por lo que queremos cuidar los recursos". Meoni aclaró: "Queremos cuidar las fuentes de trabajo. No estamos pensando en despidos". TAPABOCAS RECOMENDADO La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que en los lugares en los que haya circulación comunitaria de coronavirus las personas deben utilizar el tapabocas si es que no pueden mantener la distancia social de dos metros, luego de haber manifestado que el uso de ese elemento era recomendado sólo si se iba a estar en contacto con potenciales pacientes de la enfermedad. A través de una actualización de su guía de consejos sobre los tapabocas, la organización estableció que a medida que los países flexibilizan el aislamiento es necesario que los utilicen en aquellas situaciones en las que no se puede resguardar la distancia social de dos metros, como por ejemplo el transporte público. CALLES MILITARIZADAS La Guardia Nacional de los Estados Unidos informó que desplegó a más de 43.300 militares en todo el país para contener los disturbios relacionados con las protestas por la muerte de George Floyd, el hombre de etnia negra que fue asesinado por la policía en Minneapolis. "Hoy hay más de 43.300 miembros de la Guardia Nacional desplegados en 34 estados y el Distrito de Columbia en apoyo a las fuerzas de seguridad ante los disturbios civiles, mientras que hay más de 37.000 militares de la Guardia que siguen apoyando a la respuesta por la Covid-19", publicó la Guardia Nacional en su cuenta oficial en Twitter. Estas cifras suponen un despliegue adicional de 1.800 militares con respecto al viernes, lo que refuerza la tesis de la respuesta dura del presidente Donald Trump, quien señaló a anarquistas y antifascistas como responsables de los disturbios.

Breves: Noticias de Actualidad

7 de Junio de 2020

