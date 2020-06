La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 Desde el Concejo Deliberante, Giroldi impulsa la construcción viviendas







Durante la sesión del último jueves, la concejal presentó un Pedido de Informes para darle visibilidad y darle uso a terrenos municipales lindantes con el barrio Los Pioneros. Son 140 parcelas de 200 metros cuadrados. "Es un proyecto que teníamos en carpeta durante mi última gestión. La idea era aprovechar esas tierras para entrar en el Plan Procrear de aquel momento pero no llegamos. Los terrenos están ahí esperando", comentó la ex Intendente y ahora concejal Stella Maris Giroldi quien junto al bloque PJ-Frente de Todos presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo "sobre el avance en gestiones para materializar un plan de viviendas de interés social en inmuebles municipales en el barrio Los Pioneros". La iniciativa fue aprobada por la totalidad del cuerpo, y así Giroldi formalizó su intención de desempolvar y darle visibilidad al proyecto que busca disponer de esas tierras que son propiedad de la Municipalidad de Campana para la construcción de viviendas. El terreno está a un costado del barrio Los Pioneros y según se había calculado, se puede subdividir en 140 parcelas de 10 metros de frente por 20 de fondo. De hecho, en la gestión anterior, se habían propuesto para su inclusión en el denominado "Plan Procrear" con intervención financiera del Banco Hipotecario. "No importa el color político del Intendente de turno. Hay que ver cómo está la situación de domino de esas tierras, en qué estado de avance está el plano de mensura y división, plan para prestación de infraestructura… es decir: hay que ver cómo está ese expediente y moverlo, de manera tal que cuando salga algún plan o crédito para viviendas sociales nos encuentre con los deberes hechos y los vecinos puedan tener la chance de acceder a una vivienda", concluyó Giroldi.

