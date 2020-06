Colella advirtió que los aumentos podrían tener el efecto contrario en el Municipio

Señaló que en medio de la crisis para muchos vecinos sería imposible afrontar los nuevos impuestos y eso haría descender "la tasa de cobrabilidad". El concejal Marco Colella consideró que la comunidad no está preparada para afrontar el aumento impositivo que promueve el Gobierno municipal y advirtió que podría haber consecuencias no deseadas, como una fuerte merma en la tasa de cobrabilidad. En declaraciones a la prensa previo a la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el edil sostuvo que Abella tiene "el apuro para tratar una Fiscal e Impositiva que va a golpear fuertemente los bolsillos de los vecinos de Campana". Denunció que entre los incrementos más onerosos que los vecinos deberán afrontar está el costo "de los actos administrativos, del registro de conducir y la habilitación de comercios e industrias". "El alumbrado público a la persona que con mucho trabajo se pudo comprar un terreno ahora le va a subir entre un 30 y un 35 por ciento. Y también va a subir la tasa que cobra el cementerio municipal", cuestionó el concejal. También se refirió al aumento en la tasa a los combustibles, que "siempre fueron más caros por ese impuesto tan discutido y que nosotros hemos judicializado; hasta este momento salía 40 centavos por litro, a partir de ahora va a ser $1,20". "¿Cuál es la solución que encuentra el Departamento Ejecutivo a todos sus problemas? Seguir metiéndole la mano en el bolsillo al vecino. Creemos que la actitud tendría que ser otra: moratorias para que los impuestos se puedan pagar. Los vecinos están sin trabajo, los comercios se están fundiendo, hay que generar herramientas para que el negocio local no cierre, para que tenga las herramientas para poder abrir, no meterle palos en la rueda", consideró Colella. Y advirtió que "estos aumentos van a reducir la recaudación y la tasa de cobrabilidad". "Esperemos que el intendente recapacite, que le tienda una mano a los vecinos que a duras penas pueden llevar el plato de comida a la mesa", finalizó.



Colella advirtió que los aumentos podrían tener el efecto contrario en el Municipio

