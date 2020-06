La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 La UTN se suma al programa "Acompañándonos"







Lo hizo a través del aporte de la prestigiosa trabajadora social y docente Silvana Comelli, quien fue la protagonista de un nuevo video del canal de YouTube de la asociación "Creando Nexos" que trata sobre "violencia e inequidad de género". El programa "Acompañándonos" de la asociación "Creando Nexos" sumó estos últimos días un nuevo y gran aporte: el de la Universidad Tecnológica de Luján (U.T.N.), a través de la docente Silvana Comelli. La prestigiosa licenciada en Trabajo Social y especialista en Responsabilidad Social Empresaria realizó un video en el que desarrolló la temática "violencia e inequidad de género". En él, destacó la importancia de "entender que si en la actualidad contamos con marcos legales, con protocolos de actuación, con redes de contención, con comisarías de la Mujer, con profesionalización, y con capacitación, es por el trabajo incansable de profesionales, de organizaciones, y de colectivos de mujeres" y también que "entender esto es no desconocer la historia, y entender los contextos y los tiempos que son necesarios para el cambio. Sin pausa, pero sin dejar de lado a quienes todavía no comprenden, a quienes todavía no lo pueden ver, a quién te dice ¿Para qué conmemoramos el Día de la Mujer? ¿Eso no es también discriminar?"… hay tantas expresiones sobre las que nos resta involucrarnos y ofrecer de alguna manera otra mirada.´´ En este nuevo video, Comelli celebra que estas problemáticas sociales tan importantes hayan rebasado el ámbito académico y jurídico, y que en la actualidad atraviesen la casi totalidad de las esferas sociales: ´´un cambio sustancial que hoy atravesamos es la apertura del tema de la violencia y de la inequidad de género a todos los espacios. Hoy hablamos en nuestras casas, con nuestras familias, en las escuelas, en las universidades, en los medios… Estos ya dejaron de ser temas exclusivos del Trabajo Social, de los juzgados, de las fiscalías, de los jueces. Hoy, por ejemplo, hablamos en la universidad de la importancia de formar profesionales comprometidos con su entorno, con la diversidad, con la no discriminación.´´ De esta forma, la U.T.N. se sumó a la Universidad Nacional de Luján (U.N.Lu) entre las entidades educativas que han aportado y que apoyan activamente al programa ´´Acompañandonos´´, una iniciativa de abordaje de distintos temas de interés vinculados con la salud, la educación, y el actual contexto de aislamiento. Hasta el momento, el canal de YouTube cuenta con 15 videos llevados adelante por reconocidos profesionales campanenses como la Lic. Daiana Giménez, el Lic. Matías Martínez Reina, la Lic. María Labarthe, el Dr. Mariano Palacios, la Lic. Patricia Costela, la Lic. Giannina Abbona, la Ing. Nancy Carrizo, el docente de la UNLu Juan Ignacio Daniel, la puericultora Ana Lía Del Marmol, y la Dra. Romina Carrizo, miembro de referencia de la asociación ´´Creando Nexos´´. Sobre la adición de la U.T.N. al programa, la Dra. Carrizo manifestó que ´´siempre es un honor contar con el aporte de universidades tan prestigiosas, pero sobre todo resalto la relevancia que tiene para la sociedad el hecho de poder contar con las voces de profesionales reconocidos, tocando problemáticas de interés comunitario, a través de una plataforma sencilla y de libre acceso como es YouTube´´, y agregó que ´´quienes quieran proponer temas o realizar consultas pueden escribirnos a creandonexoscampana@gmail.com, o dejar comentarios en el propio canal´´. Para suscribirse al canal de YouTube de ´´Creando Nexos´´, y para acceder a la serie de videos del programa ´´Acompañándonos´´, la dirección es: https://bit.ly/CreandoNexosYT

La Lic. Silvana Comelli es la protagonista del último video del programa ´´Acompañándonos´´



La UTN se suma al programa "Acompañándonos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar