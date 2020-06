La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 Taller Gratuito virtual en la UTN; "Migrando a E-Commerce"







El Ciclo "HELP Soy Pyme" continúa brindando herramientas específicas de liderazgo en Pandemia. Este martes de 17 a 19 vía Microsoft Teams es la próxima convocatoria. HELP, soy Pyme! continua sus convocatorias de los días martes con la charla-taller "Migrando a E-Commerce" a cargo del Ing. Gabriel Crysuk y equipo, este 9 de junio de 17 a 18 horas vía Microsoft Teams. Este equipo profesional decidido a brindar soluciones tecnológicas de calidad, abordará específicamente el desafío ¿Cómo vender y cobrar por medios digitales? desarrollando los siguientes temas: ¿Por qué un e-commerce? Plataformas para pequeños comerciantes. Plataformas para pymes. Métodos de pago. La inscripción se encuentra abierta en el link www.frd.utn.edu.ar/help-pymes HELP, soy Pyme! es un ciclo de charlas-taller gratuitos vía web, diseñado para dar respuestas a las inquietudes que las propias pymes de la región han transmitido a la UTN FRD en la encuesta y videoentrevistas realizadas durante los meses de abril y mayo de 2020. Las webinars focalizan en presentar herramientas concretas y técnicas específicas, adaptadas para su uso tanto en el escenario actual, como en la reorganización de los procesos con vistas a la puesta en marcha, conforme se vayan autorizando las operaciones en los diferentes rubros. El martes 2 ha quedado inaugurado HELP, soy Pyme! con la charla "Pymes en Transformación Digital" a cargo de Javier Montalbetti. Con gran éxito de convocatoria, participaron más de 60 pymes, comerciantes y emprendedores de la zona. Cabe destacar también el apoyo de varias universidades y organizaciones de la sociedad civil. Tal fue el interés despertado que motivó una nueva charla de Montalbetti "Pymes y Tecnología ¿estás listx para lo que viene? ", agendada para el 30 de junio próximo. PRÓXIMAS WEBINARS: El programa continuará durante el resto del mes, con la siguiente propuesta: - "Gestión de la Incertidumbre: El Rol del Líder" – Ing. Alfredo Nicolosi - Martes 16/06 16 a 17 horas. - Vía Microsoft Teams - "Lo que viene: Protocolos post Pandemia"- Ing. Natalia Toscani - Martes 23/06 16 a 17 horas. - Vía Microsoft Teams - "Pymes y Tecnología ¿estás listx para lo que viene?" – Javier Montabetti - Martes 30/06 16 a 17 horas. - Vía Microsoft Teams





