Moreno y la función social del periodismo

Envenenado y sumergido en las aguas del Atlántico, el cuerpo de Mariano Moreno anticipó el final de miles de argentinos en los tiempos del terrorismo de estado. Periodismo como herramienta política contra la cultura dominante y los factores de poder de las primeras dos décadas del siglo XIX. Moreno descubre una de las claves de la historia nacional, la construcción de la impunidad desde el discurso de los factores de poder: "El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir los delitos", escribió el periodista Mariano Moreno en 1810 en La Gaceta de Buenos Ayres. Identifica dos primeros objetivos del periodismo: descubrir la "execración" de los supuestos representantes del pueblo. Y señalar los "misterios inventados" para "cubrir los delitos". Desentrañar la impunidad. Un periodismo que cuestione el poder. Función social y política del trabajador de prensa. No ser solamente propagandista de lo dado. La matriz que guía su pluma y su acción es el problema político irresuelto de la historia nacional: La felicidad de unos pocos o la de los que son más. "Tres millones de habitantes han sido manejados y subyugados sin más fuerza que la del rigor y caprichos de unos pocos hombres", escribe el entonces ex representante los hacendados de Buenos Aires. "Se pondrá la máquina del Estado en un orden de industrias que facilitará la subsistencia de miles de individuos", aseguran las palabras que escribe el Secretario de la Primera Junta de Gobierno. Para Moreno la información y la opinión deben servir para la revolución, para un Estado nuevo de conciencia y de realidad. En Moreno el periodismo argentino adquiere el tono crítico que luego desaparecerá al consolidarse un Estado al servicio de pocos. A Moreno no le importa informar, le interesa opinar para conformar nuevos pisos de sentido común. Con sus escritos aparece la función política del periodista en directa relación con la conciencia social del que escribe.



