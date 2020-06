La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 7 de junio:

Desde el Círculo de Periodistas de Campana (CIPECA), reconocemos a todos y todas las colegas de la prensa local, que como siempre y en estas circunstancias de pandemia con un mayor esfuerzo y riesgo, cubren el quehacer de nuestra comunidad. Normalmente durante el día, la semana y el mes que se celebra nuestro día, somos partícipes de múltiples agasajos de distintas instituciones de nuestra localidad, donde nos encontramos y celebramos la profesión que abrazamos, más por vocación y servicio, que por recompensa económica. Así también y desde siempre, el CIPECA realiza un encuentro público en memoria de todos los colegas y las colegas fallecidas, reconocimiento que en los últimos años nos convoca a reflexionar frente al monolito que representa al reportero gráfico asesinado José Luís Cabezas, a la colocación de una ofrenda floral y la posterior misa confirmatoria del descanso en paz de sus almas. Lamentando, que por razones obvias en estas circunstancias no van a ser posibles muchos de dichos eventos, el Círculo invita a una reducida representación de colegas, a las 12 horas de este domingo 7 de junio, a colocar la tradicional ofrenda floral en la Plaza E. Costa; e insta a quienes integran la comunidad de prensa local, como en el solemne evento que anualmente nos convoca, a invocar in mente durante un minuto de nuestro día, a quienes ejercieron el periodismo y hoy ya no están con nosotros. Más allá de no poder estar todas y todos juntos para brindar por la profesión, les enviamos nuestros saludos y les deseamos un ¡feliz día del periodista!





