Alejandra Dip

SINCRONARIO DE 13 LUNAS El Perro, sentimientos profundos, valores inalterables, compañerismo, lealtad, fidelidad, amor incondicional, seguir lo que dicta el corazón. DÍA 317 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 9 SELI ,2DO DE LA SEGUNDA HEPTADA (SEMANA) BLANCA DE LA LUNA 12 CRISTAL. Kin 70 - Perro 5 guiado por el Espejo. El Tono 5 es el poder interno. El Espejo le aporta al Perro, capacidad para poder cortar con aquello que no va, para poder querernos y valorarnos a nosotros mismos. Cortar con el autoengaño. Ser leales a nuestros corazones, el corazón nunca se equivoca. Seguir lo que manda el corazón, es una buena opción, la mejor!!! Incondicionales a nosotros mismos, fieles, leales. Revalorizarse. No hay mejor forma que soltar el pasado, vivir el presente, cerrar una etapa, para comenzar algo nuevo, para sanar, que respetar nuestros sentimientos. Estamos empoderados con el amor, que empieza por casa, y de ahí se esparce para afuera. El poder del amor, la fuerza del amor. El amor todo lo puede. Empecemos por amarnos, escuchar lo que nuestro corazón dicta y después de eso quien nos detiene. No se puede dar amor a otros si primero no lo sentimos hacia nosotros mismos, me quiero, me cuido y después puedo querer y amar al prójimo. Hoy no se aceptan manipulaciones, extrema comodidad, pretender que los demás te atiendan, que te pongas super ego y negador. Ni que te victimices. Excelente día para poder darnos cuenta cual es una relación pasajera y cual es una relación de esas que dejan huella. Día destinado al AMOR EN TODAS SUS FORMAS y para profundizar nuestros vínculos. ¡Buen Domingo a todo AMOR!! Bonus sahumado: Hierbas para el amor, que se pueden sahumar: Canela, manzanilla, jazmín, sangre de drago, lavanda, limón, melisa, naranja, vainilla, verbena. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Perro 5 - Energía de 07/06/2020 - Onda Encantada del Enlazador de Mundos

Por Alejandra Dip

