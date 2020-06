La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 7 de junio







DÍA DEL PERIODISTA Establecido en el Primer Congreso de Periodistas en el año 1938, en este día se conmemora la publicación del primer diario del país, "La Gazeta de Buenos Ayres", en el año 1810. El mismo había sido creado por la Primera Junta de Gobierno con el propósito de anunciar los actos oficiales y las noticias locales y extranjeras. Dirigido por Mariano Moreno, en sus páginas escribieron personalidades destacadas como Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Manuel Alberti. En su primera publicación Moreno escribió: "¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península?Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal." El diario se imprimía en la Casa de los Niños Expósitos, lugar en el que los prensistas preparaban la tinta con aceite importado de España y humo de pez en un horno especial para formar el pigmento. Salía todos los jueves y costaba un peso al mes en Capital. Se imprimió hasta el 12 de septiembre del año 1821. ÚLTIMO PARTIDO DE DIEGO SIMEONE EN LA SELECCIÓN ARGENTINA Bajo la dirección del emblemático director técnico Carlos Salvador Bilardo, el "Cholo" Simeone debutó en la derrota 4 a 1 frente a Australia por el Torneo Bicentenario de Australia en el año 1988. A pesar de esto, el habilidoso jugador de 18 años no se desanimó y en la victoria 2 a 0 contra Arabia Saudita metió un gol apenas iniciado el partido: "la ilusión de jugar en la Selección nunca se puede perder. Es simple: desde chi-quito, mi ilusión era jugar bien en mi equipo para llegar a la Selección". Más adelante, en el año 1991, se consagró campeón de su primera Copa América tras vencer a Colombia 2 a 1, justamente, con un gol suyo; título ampliamente disfrutado "por-que fue el primero, porque éramos muy chicos y porque jugábamos muy bien" le confesó a "El Gráfico." Al año siguiente, salió campeón de la Copa Confederaciones y, al igual que la competencia anterior, contribuyó con un tanto en la victoria 3 a 1 contra Arabia Saudita. En el año 1993 volvió a coronarse campeón de la Copa América y, por otro lado, formó parte del plantel campeón de la Copa Artemio Franchi 1993. Portador de la cinta capitán en más de una ocasión siempre demostró su liderazgo y tenacidad en el campo de juego. En el año 1996 se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996. Vistió la camiseta "albiceleste" en los Mundiales Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea- Japón 2002, sin embargo, el sueño de coronarse campeón del mundo no se hizo realidad. En este último mundial, en la derrota contra Inglaterra 1 a 0, el "Cholo" se despidió de la Selección. En total jugó 106 partidos y metió 11 goles:"yo soy hombre de la Selección, y por eso los hinchas de otros clubes también me respetan. Valoran todo lo que dí por la celeste y blanca". "COLDPLAY" LANZA "X&Y" Un día como hoy en el año 2005, "Coldplay" lanzaba su tercer disco "X&Y." Tras el éxito de "A rush of blood to the head" (2002) la banda británica se alejó de los escenarios para concentrarse en su tercer álbum: "sentimos que debemos alejarnos por un tiempo y que no lanzaremos nada este año [2004] porque pienso que la gente se está cansando de nosotros" dijo en una entrevista para la "BBC Radio" Chris Martin, y agregó: "estamos tratando de hacer lo mejor que nadie haya escuchado jamás." Entre las canciones se encuentran "Fix you", "White Shadows", "Speed of sound", "Talk", "The hardest part" y "What if".



