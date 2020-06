La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 Semblanzas entre hermanos:

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 7 de Junio de 2020 - Año II-Edición Nº 83 MI PREPARACION A PENTECOSTÉS DURANTE LA PANDEMIA Iniciada la pandemia, allá por mediados del mes de marzo, me vi privado, como tantos otros, de poder trasladarme, de poder caminar, de poder hacer actividad física. Vivir esa situación fue un desafío, más teniendo presente que siempre me caractericé desde chico en hacer mucha actividad física, en estar en movimiento. Empecé entonces con una rutina, algo que con frecuencia hicimos y aprendimos todos los que pasamos por un Seminario en nuestra formación sacerdotal: rezar mientras se va caminando. Así es, dada la vida sedentaria que se suele tener en las casas de formación para sacerdotes, una de las caminatas más frecuentes y que se impone por costumbre y casi a diario es aquélla que se hace mientras se reza el Santo Rosario. Empecé a hacerlo en la cripta de la Catedral, pero como me gusta caminar muy rápido, me resultaba un tanto incómodo; era muy corta la circunferencia a la hora de dar vueltas dentro de la iglesia. Fui arriba, en el templo grande, y ahí sí que me sentía a gusto. No solo a gusto rezando el Rosario, sino que lo podía hacer en la presencia del Santísimo Sacramento. Muchas veces recé el Rosario en la calle, en la plaza….pero acá era algo distinto: ¡nadie me distraía! Ni los chiquitos que pasaban jugando a la pelota…ni el papá o la mamá…ni la parejita de novios que se estaban besando…Nada. ¡¡TODO EL PENSAMIENTO ERA PARA EL SEÑOR!! ¡¡LOS OJOS, EL CORAZÓN, TODO ERA PARA EL SEÑOR!!... Así que me empezó a gustar este lugar. Previo al Rosario, charlaba un ratito con Jesús, en el Sagrario. Y en la medida en que iba entrando en clima de oración y mientras se iban "encendiendo los motores" con los primeros Ave Marías del Santo Rosario, iba reflexionando sobre mis actividades pastorales, lo que hice en el día, lo que tengo que hacer… ¡Qué alegría poner todo eso ante la mirada de la Virgen, bajo la Luz del Espíritu Santo, para que sea Él el fuego que alimente mi entrega, para que sea Él la Luz que ilumine mis pasos, mis proyectos pastorales…! Así fui viviendo, entre otras actividades, el aislamiento social en mi propia casa. Éste fue mi nuevo Pentecostés: mi Pentecostés es los pasillos circulares de la iglesia del templo de la Catedral. Gracias Señor, porque siempre te la ingeniás para mostrarme que estás a mi lado. Amén. Padre Fernando Crevatin Párroco de Santa Florentina ORACIÓN A SANTA FLORENTINA POR LOS HERMANOS Dios Padre Celestial, que quisiste que tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo viviera en la familia de María y José, te pedimos por intercesión de nuestra patrona Santa Florentina, que cuides, bendigas y santifiques a nuestros hermanos. Ella que tuvo la gracia de tener a tres hermanos santos, interceda para que nuestros hermanos te conozcan, amen y sigan. Que Ella nos obtenga la gracia de ser buenos hermanos, mostrando en nuestro diario vivir una vida de acuerdo con el Evangelio, capaces de brindar buenos consejos y ejemplos. Que sepamos perdonar, como hemos sido perdonados, tratarnos con misericordia y generosidad, que nunca antepongamos los bienes materiales, por encima de los espirituales. Y que todos nuestros hermanos, sean de la sangre o del espíritu, podamos glorificar tu nombre, reconociéndonos como hijos de un mismo Padre que nos llama a ser una sola familia. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Santa Florentina Ruega por nosotros. Amén CÁRITAS SANTA FLORENTINA Estamos ante una emergencia sanitaria, alimentaria, laboral y habitacional. Por la pandemia, aumentó más de un 50% la demanda de alimentos de las comunidades vulnerables. En esta situación extraordinaria Caritas agradece el apoyo y pide un esfuerzo adicional a quienes pueden donar .La Colecta Anual es la principal fuente de financiación de las actividades de todo el año en todo el país a nivel parroquial, diocesano y nacional, apuntamos a que el lema de este año se haga realidad porque "TU GENEROSIDAD AUMENTA LA ESPERANZA" Este año por las condiciones de aislamiento preventivo obligatorio no se podrán hacer la tradicional colecta que se hacía con alcancías en las entradas de nuestros templos o en la vía pública. Por eso te invitamos a sumar tu aporte a la colecta anual haciendo una transferencia a la Cuenta Corriente de la parroquia que es: Banco Santander Rio - Sucursal Campana 175 - N° de cuenta 8430/7 - Parroquia Catedral Santa Florentina o al CBU: 0720075520000000843072 ¡GRACIAS POR TODAS LAS COLABORACIONES!

"TU GENEROSIDAD AUMENTA LA ESPERANZA" "CENA EN CASA" El Hogar de Niños Ntra. Señora de Lourdes de Campana está organizando la cena anual a beneficio de los 23 niños alojados en el hogar para el 10 de Julio, a las 20 horas. ¿Vos ya te sumaste? Si aún no lo hiciste te recordamos que los interesados en colaborar pueden comprar un cubierto virtual a través de este link: https://donamos.org/hogar/cena2020/ o sino enviando un mensaje de whatsapp al (03489)-15311565 con la palabra "Cena". PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com / semanariocatedral@gmail.com

