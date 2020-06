La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/jun/2020 NotiCMR:

La próstata pertenece al grupo de órganos genitales masculinos internos. Se ubica por delante del recto, debajo de la vejiga, y rodeando a la uretra (conducto terminal de la vía urinaria). Su principal función consiste en fabricar 30-50% del líquido seminal, que conforma el 90% del semen. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común en hombres. Se da por el crecimiento anormal de la próstata. Diversos factores, incluyendo la genética y la dieta (dieta grasa-obesidad-lácteos), se relacionan con su desarrollo, pero hasta la fecha las estrategias de prevención primaria conocidas son insuficientes para eliminar el riesgo de contraer la enfermedad. Muchos hombres que desarrollan cáncer de próstata nunca tienen síntomas. De presentarlos suelen estar asociados al agrandamiento del tamaño de la próstata (disminución de calibre miccional-chorro entrecortado-goteo postmiccional-frecuencia aumentada), los cuales podrían ser causados por otras enfermedades prostáticas no oncológicas (infecciones-inflamaciones). Se denomina screening a la detección pre-sintomática del cáncer en pacientes que de otra manera no hubieran tenido ningún motivo para realizar una consulta médica. El objetivo del screening debe ser reducir las complicaciones derivadas de la progresión del cáncer y reducir su mortalidad. Desde la introducción del screening del cáncer de próstata a fines de los años 80, se ha producido un aumento de la incidencia del 70%, logrando una reducción en la mortalidad cercana al 40% para 2008, y una disminución del 75% de las metástasis en el momento del diagnóstico. Los métodos para el screening incluyen el tacto rectal (para reconocer presencia de zonas con riesgo aumentado de cáncer) y el PSA (estudio de sangre). El PSA es una sustancia producida por la glándula prostática y que pasa a la sangre. El valor "normal" de PSA para la sospecha de un cáncer de próstata es de 4 ng/ml. Un PSA elevado se asocia a mayor riesgo de cáncer de próstata, ante el cual deben descartarse otras causas clínicas que elevan el PSA. Cuanto más bajo es el PSA, menor es el riesgo de cáncer de próstata, pero no lo descarta. El screening se realiza entre los 50 y 75 años. No se recomienda en pacientes asintomáticos menores de 50 años de edad sin antecedentes familiares, ya que los riesgos superan a los beneficios (aunque un PSA basal a una edad más temprana tiene un alto valor predictivo en el futuro). No se recomienda la detección en los pacientes mayores de 75 años, por ser más perjudicial que beneficiosa. La detección temprana del cáncer de próstata mediante el examen urológico conlleva el beneficio de poder realizar un tratamiento también temprano y potencialmente curativo. Dr. Leonardo Calot - Urólogo (MN 126318 - MP 59807) - Centro Médico Rawson

