Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Campanenses de Primera:

A 30 años del debut mundialista de José Horacio Basualdo Mercier, el último campanense que integró la Selección Argentina Campanenses de Primera:

Adrián Martínez, el campanense que pica en punta para volver a jugar Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Campanenses de Primera:

A 30 años del debut mundialista de José Horacio Basualdo













BASUALDO UTILIZÓ EL NÚMERO 4 EN LA COPA DEL MUNDO ITALIA 1990.

JUAN MERCIER, EL ÚLTIMO CAMPANENSE EN JUGAR EN LA SELECCIÓN MAYOR

El 8 de junio de 1990 fue titular ante Camerún en el estadio Giuseppe Meazza de Milan. Y a pesar de la derrota, "el Nene" se mantuvo en la formación inicial hasta la final con Alemania. Es el único campanense que ha participado con la Selección Mayor de un Mundial de Fútbol. El Mundial de Italia 1990 ha dejado un gran recuerdo en nuestro país. Y nuestra ciudad lo vivió de una manera particular, dado que, por primera vez, un jugador nacido en Campana era parte de la Selección Argentina en la mayor competencia que tiene el fútbol mundial: José Horacio Basualdo. El 8 de junio fue el debut. Aquella jornada, el "Nene" completó un recorrido que se inició en el Baby del Club Plaza Italia y que lo depositó en el estadio Giuseppe Meazza de Milan, donde Argentina abriría la Copa del Mundo con una sorpresiva derrota 1-0 frente a Camerún. "El Mundial es lo más grande que te puede pasar como futbolista. El premio que todos buscan cuando comienzan una carrera", señaló el campanense en más de una oportunidad. Y respecto a aquellos días previos recordó: "A los que no teníamos experiencia trataban de contarnos cómo era un Mundial. Pero no sirve de nada, hay que vivirlo. De golpe yo estaba en Italia con la camiseta de Argentina y tenía al lado a Maradona. Era increíble" Finalmente, en cuanto al debut frente a Camerún, Basualdo aseguró que "es durísimo" jugar un partido inaugural de un Mundial. Un sentimiento que en aquel entonces se acentuaba porque Argentina era el vigente campeón tras el título en México 1986. "Pasan muchas cosas por la cabeza del jugador en ese momento. Yo estaba muy bien de la cabeza, pero de ahí para abajo era una masa de nervios y me costaba muchísimo. No me salía nada", reveló. Basualdo fue titular en aquel encuentro ante Camerún y, a pesar de la derrota, se mantendría en la formación inicial a lo largo de todo el Mundial, algo que en esa Selección de Carlos Bilardo solo repitieron Jorge Luis Burruchaga y Diego Armando Maradona. "El Nene" nació el 20 de junio de 1963 y tras despuntar en el Baby del Plaza Italia con la Escuela 16, siguió jugando en Naranja Juniors hasta pasar a Villa Dálmine en 1981. Su debut en el Violeta se dio a finales de ese año,en una jornada inolvidablemente triste: el desempate por el descenso a la Primera C frente a El Porvenir que el elenco de Gerli ganó 4-3 en los penales. Al año siguiente, el servicio militar y la Guerra de Malvinas cubrirían de incertidumbre su futuro como jugador. De hecho, no pudo participar del campeonato de Primera C de 1982 que Villa Dálmine conquistó en la última fecha con la goleada 5-1 como visitante sobre Luján, superando así por dos puntos a su archirrival, Defensores Unidos de Zárate. Después sí, a partir de 1983 comenzó a desarrollar una carrera que lo llevaría ni más ni menos que a una Copa del Mundo. En el Violeta se mantuvo hasta junio de 1987, año en que fue figura en el equipo de nuestra ciudad que perdió la final por el ascenso al Nacional B con Almirante Brown tras eliminar a Estudiantes de Río Cuarto y Argentino Oeste de San Nicolás. Posteriormente fue transferido a Deportivo Mandiyú de Corrientes, conjunto con el que logró el ascenso a Primera División al año siguiente. Ya era seguido por Bilardo (quien alguna vez estuvo en Campana para observarlo) y a finales de ese 1988, tras brillar frente a River Plate en el Monumental, recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor. Su primer partido con la camiseta nacional fue el 9 de marzo de 1989 frente a Colombia, que se impuso 1-0. Ese día, Basualdo fue titular y Argentina completó su formación inicial con Julio César Falcioni; Néstor Craviotto, Pedro Monzón, Néstor Lorenzo, Hernán Díaz; Diego Simeone, Ernesto Corti (quien había sido compañero en Villa Dálmine), Héctor Enrique; Abel Balbo y Mauro Airez. Luego se ganaría la convocatoria a la Copa América 1989, certamen en el que disputó cinco encuentros y en el que jugó por primera vez con Maradona, quien al conocerlo le aseguró que era el ídolo de Doña Tota por el ascenso de Mandiyú a Primera. Su transferencia al Sttutgart de Alemania no afectó su continuidad en la Selección y así llegó como una fija de Bilardo para el Mundial de Italia 1990. Y fue titular en el debut, cumpliendo un sueño insospechable años atrás. Aquel 8 de junio, Argentina formó con Pumpido; Sensini (Calderón), Lorenzo, Simón, Ruggeri (Caniggia), Fabbri; Basualdo, Batista, Burruchaga; Maradona y Balbo. "Después de perder el partido contra Camerún, Bilardo nos dijo que si no clasificábamos, no volvía nadie vivo: ‘Cuando en el avión anuncien que estamos por aterrizar, voy a la cabina, le pego un tiro al piloto y hago estrellar el avión. A la Argentina no llega nadie’, nos amenazó", le contó años después Basualdo a "El Gráfico". El entrenador decidió varios cambios para el segundo partido, pero "el Nene" se mantuvo en la formación. Argentina le ganó 2-0 a la URSS y encaminó la clasificación que selló con el empate 1-1 ante Rumania. En Octavos de Final, un día después de su cumpleaños 27, Basualdo fue titular en aquel inolvidable duelo ante Brasil que se definió con el histórico gol de Caniggia. Luego, la Selección eliminaría a Yugoslavia e Italia por penales para clasificarse por segundo Mundial consecutivo a la final. En esta oportunidad, Alemania se tomó revancha de México 1986 y superó 1-0 a una diezmada Argentina. Por eso, el cierre de aquella primera experiencia mundialista le terminó dejando un sabor amargo al primer campanense que disputaba una Copa del Mundo. Sin embargo, no sería la última: Basualdo también fue parte del plantel que afrontó el Mundial de Estados Unidos 1994, aunque en aquella Selección de "Coco" Basile no fue titular y solo disputó un partido (la derrota de Octavos de Final ante Rumania). "Con el equipo que teníamos, por primera vez me encantó estar en el banco", confesó tiempo después. Un año después, en 1995, Daniel Passarella también confiaría en su calidad técnica y volvería a la Selección para disputar un amistoso frente a Colombia, en lo que fue el último de los 30 partidos que acumuló con la camiseta argentina. Por entonces ya se había consagrado campeón de América e Intercontinental con el Vélez de Carlos Bianchi, doblete que repetiría junto al mismo entrenador en Boca Juniors en el año 2000. En tanto, para la temporada 2002/03 regresó a Villa Dálmine y conformó el equipo de "Los Magníficos" que estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la Primera B Metropolitana. De hecho, hoy se cumplen 17 años de su último partido como futbolista: la derrota 1-0 ante Colegiales en la final disputada el 7 de junio de 2003 en Mitre y Puccini. Esa tarde, sin saberlo, le ponía fin a una enorme trayectoria que tuvo como uno de sus hitos más significativos aquel Mundial de Italia 1990, hace ya 30 años.

LA FORMACIÓN TITULAR DE ARGENTINA EN EL DEBUT FRENTE A CAMERUN. BASUALDO, EL ANTEÚLTIMO, ENTRE BURRUCHAGA Y FABBRI. OTROS CAMPANENSES EN LA SELECCIÓN ARGENTINA -Tristán González, "padre del fútbol campanense" según Sergio Karnincic en "Entreverados con los Grandes; 130 años de Fútbol Campanense", fue el primero en ser parte de una Selección Argentina. Jugó frente a Uruguay por la Copa Lipton el 15 de agosto de 1906. Argentina ganó 2-0 y González marcó uno de los dos goles del equipo nacional conformado, en su mayoría, por jugadores del histórico Alumni. -Narciso Gismundi fue parte de la Selección de la Federación Argentina de Fútbol (escisión de la AFA) que el 13 de julio de 1914 empató 3-3 frente a Uruguay. Aquella tarde, "el Ronco" marcó los primeros dos goles del partido. -Pedro Gallardo disputó tres partidos para Argentina en 1914, todos frente a Uruguay: sufrió dos derrotas 3-2 como visitante y festejó una victoria 2-1 como local con un tanto suyo. -Marcelino De Césari jugó seis encuentros en 1922. Cinco de ellos fueron amistosos ante Uruguay, un Combinado Vasco, un Combinado Checoslovaco (al que enfrentó dos veces) y Brasil (por la Copa Roca). Y uno fue oficial: ante Paraguay en el Sudamericano de Brasil. -Mario José Busso participó de cinco encuentros entre 1918 y 1919. Fueron todos amistosos: uno contra Uruguay y cuatro frente a Paraguay. -Pedro Omar disputó diez partidos con la Selección Argentina entre 1921 y 1929, a pesar que jugaba en San Lorenzo, que pertenecía por entonces a la Asociación Amateur y eso no le permitía estar en competiciones oficiales como los Campeonatos Sudamericanos. Por eso, todas sus apariciones fueron de carácter amistoso. -Enzo "Piki" Ferrero disputó tres partidos con la Selección en 1974, mientras jugaba en Boca Juniors; y otros dos en 1981, cuando ya era figura en el Sporting Gijón de España. Marcó un gol, el 6 de noviembre de 1974 en la victoria 2-0 contra Chile por la Copa Dittborn. -Juan Ignacio Mercier fue convocado por Diego Armando Maradona en 2010 y jugó un total de tres partidos con la Selección Argentina ese año, en momentos previos al Mundial de Sudáfrica. Enfrentó a Jamaica, Costa Rica y Haití. Finalmente, por fuera de la Selección Mayor, vale rescatar dos experiencias muy importantes para futbolistas campanenses que se dieron en los últimos años: Leonardo Sigali se consagró Campeón Mundial Sub 20 en Canadá 2007 (fue titular en la final); mientras que Joaquín Arzura integró la Selección Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.

Campanenses de Primera:

A 30 años del debut mundialista de José Horacio Basualdo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar