Mercier, el último campanense que integró la Selección Argentina

A 30 años del debut mundialista de José Horacio Basualdo -Tristán González, "padre del fútbol campanense" según Sergio Karnincic en "Entreverados con los Grandes; 130 años de Fútbol Campanense", fue el primero en ser parte de una Selección Argentina. Jugó frente a Uruguay por la Copa Lipton el 15 de agosto de 1906. Argentina ganó 2-0 y González marcó uno de los dos goles del equipo nacional conformado, en su mayoría, por jugadores del histórico Alumni. -Narciso Gismundi fue parte de la Selección de la Federación Argentina de Fútbol (escisión de la AFA) que el 13 de julio de 1914 empató 3-3 frente a Uruguay. Aquella tarde, "el Ronco" marcó los primeros dos goles del partido. -Pedro Gallardo disputó tres partidos para Argentina en 1914, todos frente a Uruguay: sufrió dos derrotas 3-2 como visitante y festejó una victoria 2-1 como local con un tanto suyo. -Marcelino De Césari jugó seis encuentros en 1922. Cinco de ellos fueron amistosos ante Uruguay, un Combinado Vasco, un Combinado Checoslovaco (al que enfrentó dos veces) y Brasil (por la Copa Roca). Y uno fue oficial: ante Paraguay en el Sudamericano de Brasil. -Mario José Busso participó de cinco encuentros entre 1918 y 1919. Fueron todos amistosos: uno contra Uruguay y cuatro frente a Paraguay. -Pedro Omar disputó diez partidos con la Selección Argentina entre 1921 y 1929, a pesar que jugaba en San Lorenzo, que pertenecía por entonces a la Asociación Amateur y eso no le permitía estar en competiciones oficiales como los Campeonatos Sudamericanos. Por eso, todas sus apariciones fueron de carácter amistoso. -Enzo "Piki" Ferrero disputó tres partidos con la Selección en 1974, mientras jugaba en Boca Juniors; y otros dos en 1981, cuando ya era figura en el Sporting Gijón de España. Marcó un gol, el 6 de noviembre de 1974 en la victoria 2-0 contra Chile por la Copa Dittborn. -Juan Ignacio Mercier fue convocado por Diego Armando Maradona en 2010 y jugó un total de tres partidos con la Selección Argentina ese año, en momentos previos al Mundial de Sudáfrica. Enfrentó a Jamaica, Costa Rica y Haití. Finalmente, por fuera de la Selección Mayor, vale rescatar dos experiencias muy importantes para futbolistas campanenses que se dieron en los últimos años: Leonardo Sigali se consagró Campeón Mundial Sub 20 en Canadá 2007 (fue titular en la final); mientras que Joaquín Arzura integró la Selección Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.



JUAN MERCIER, EL ÚLTIMO CAMPANENSE EN JUGAR EN LA SELECCIÓN MAYOR

Mercier, el último campanense que integró la Selección Argentina

