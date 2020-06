Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

"MUCHAS COMPLICACIONES" En una entrevista que le brindó ayer a TyC Sports, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que "charlando con los epimediólogos" se ven "muchas complicaciones" para el regreso del fútbol en nuestro país en el marco de la pandemia de coronavirus. En ese aspecto comentó que se debe ser "especialmente cauto" en el AMBA por la cantidad de contagios, al tiempo que mostró sus dudas sobre si todos los equipos estarían "en condiciones de cumplir los protocolos", porque "ahí está en juego un tema económico". Además, el Presidente explicó que las prácticas individuales tienen chances de retornar antes que las colectivas. En ese sentido, Fernández destacó que "los protocolos no son escribir en un papel el modo ideal de funcionamiento, sino que se trata de cumplirlo". OLÍMPICOS EN MARCHA Los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán el año próximo, fueron autorizados a retomar su preparación en medio de la pandemia de coronavirus bajo cumplimiento de los respectivos protocolos sanitarios, anunciaron ayer el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo Ambos funcionarios comunicaron la decisión en una reunión virtual de la que también participaron el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein; dirigentes de federaciones deportivas nacionales, deportistas y entrenadores de diversas disciplinas. El Ministerio de Salud aprobará en las próximas horas los distintos protocolos de procedimiento elaborados por las asociaciones de cada deporte y en efecto serán definidas las condiciones de cada regreso en relación a lugares, horarios y modalidades de los entrenamientos, algo que además tendrá que tener el visto bueno del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La medida alcanza a los 143 atletas ya clasificados para Tokio y también a aquellos que aún buscan su boleto para la cita olímpica, que se celebrará del 23 de agosto al 8 de julio de 2021 debido a la suspensión determinada el 24 de marzo pasado por la emergencia sanitaria mundial. BAYERN MUNICH, MÁS CERCA Bayern Munich dio ayer otro paso en busca de un nuevo título en la Bundesliga al superar 4-2 como visitante al Bayern Leverkusen, que comenzó ganando con un tanto del argentino Lucas Alario a los 9 minutos de juego (Exequiel Palacios estuvo entre los suplentes). Con este triunfo y cuando quedan 12 puntos en juego, el Bayern Munich logró sostener su ventaja de 7 unidades sobre su escolta, Borussia Dortmund, que venció 1-0 a Hertha Berlin. Los demás resultados del sábado en el campeonato alemán fueron: Frankfurt 0-2 Mainz; Fortuna Dusseldorf 2-2 Hoffenheim; y Leipzig 1-1 Paderborn. Antes, el viernes: Friburgo 1-0 Borussia Monchengladbach. Con estos resultados, las principales posiciones de la Bundesliga, cuando solo restan cuatro fechas, quedaron de la siguiente manera: 1) Bayern Munich, 70 puntos; 2) Borussia Dortmund, 63 puntos: 3) Leipzig, 59 puntos; 4) Borussia Monchengladbach y Bayern Leverkusen, 56 puntos. La 30ª fecha se cierra hoy con tres partidos: Werder Bremen vs Wolfsburgo (8.30 por Fox Sports), Union Berlin vs Schalke (10.30 por ESPN) y Augsburgo vs Colonia (13.00 por ESPN). SUÁREZ Y MESSI Después de una intervención de meniscos que se realizó el pasado 12 de enero, el uruguayo Luis Suárez recibió el alta médica para volver a trabajar a la par de sus compañeros de Barcelona. Ayer, el conjunto catalán volvió a pisar el Camp Nou, donde Lionel Messi entrenó nuevamente de manera diferenciada por una contractura en el cuádriceps. Igualmente, el rosarino expresó su alegría tras pisar el césped del estadio después de tres meses sin hacerlo: "Cómo lo extrañaba... ¡Qué ganas de volver a jugar acá!", escribió en sus redes sociales.



