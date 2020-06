Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 07/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Campanenses de Primera:

A 30 años del debut mundialista de José Horacio Basualdo Mercier, el último campanense que integró la Selección Argentina Campanenses de Primera:

Adrián Martínez, el campanense que pica en punta para volver a jugar Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Rincón Tuerca







NUEVO Se trata de Diego De Carlo, quien decidió que sus motores propios sean atendidos por Alberto González una vez que se reanude el campeonato. A pesar de que el Turismo Carretera y el automovilismo argentino se encuentran sin actividad debido al coronavirus, Diego De Carlo tomó la determinación de tener un nuevo asistente para los motores propios de su Chevrolet. INFLUYENTE: Según los fanáticos, Michael Schumacer es la personalidad más influyente de la historia. A través de su web, la Fórmula 1 desarrolló una compulsa virtual entre 32 nombres que de acuerdo a su visión habían influido en la evolución de la categoría desde 1950 hasta la fecha, y en el cual el heptacampeón mundial se impuso sobre Bernie Ecclestone, con el 61% de los votos. ANALIZAR: Josefina Vigo analiza sus posibilidades de retorno al Top Race Series mientras cumple con el aislamiento preventivo social y obligatorio en Olavarría. Luego de un año donde Josefina Vigo fue protagonista a lo largo de varias carreras, consiguiendo buenos resultados parciales y completando competencias a buen ritmo, la Ingeniera Industrial y representante de Olavarría, tiene ganas de volver al Top Race Series y analiza sus posibilidades. FABRICA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. En la zona norte de la provincia de Bs As. contamos con nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde en la esquina de Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras modelo. MOSTRAR: El equipo Honda Racing mostró los novedosos tapabocas que los integrantes del equipo usarán cuando vuelva la actividad. Se trata de un llamativo diseño con las publicidades de los principales sponsors del equipo durante 2020 y además se muestra en el posteo de qué manera están confeccionados y el detalle de su utilización. Una muy buena iniciativa que seguramente será imitada por otros equipos, para proteger la salud de los integrantes del equipo y también para mitigar la ansiedad por el regreso a las carreras CONTINUIDAD: Confirmada su continuidad con el equipo de Marcelo Ambrogio, el piloto de Campana no detiene su preparación física y mental a pesar del impasse que impone la cuarentena por la situación sanitaria. "Uno siempre piensa en lo que viene", admitió, Matías Milla se refirió sobre cómo aguarda el comienzo de su año deportivo tras confirmarse su continuidad en Súper TC2000 con el equipo Renault Sport Argentina, por segundo año consecutivo RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motosport nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. ACOMPAÑANTES: La vuelta de los acompañantes al Zonal está totalmente descartada Ante la incertidumbre que reina sobre el retorno del automovilismo en nuesAtro país, surgió el rumor que algunas categorías zonales podrían llegar a estudiar una posible vuelta de los acompañantes, lo que quedó totalmente desmentido desde diferentes entidades que tienen a cargo fiscalizaciones, y desde el mismo Automóvil Club, cuando se les formuló la consulta. MOVIMIENTOS: Con incertidumbre se van moviendo los talleres del TC sin fecha establecida ni tentativa para volver a las pistas, los distintos equipos de Turismo Carretera muy lentamente van retomando las actividades. La mayoría de ellos para realizar trabajos de repaso en el taller y otras tareas que habitualmente van quedando de lado debido a la vorágine diaria. ENSAYOS: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas serán parte de dos jornadas de ensayos en la semana en Silverstone antes de que arranque la Fórmula 1 en Austria.La temporada 2020 de la Fórmula 1 comenzará el próximo 5 de julio con el Gran Premio de Austria en medio de un estricto protocolo sanitario por el Coronavirus. Pero antes de esa fecha se podrá ver actividad en pista de un equipo, ya que Mercedes realizará dos jornadas de test en Silverstone con sus pilotos Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Estas pruebas serán con el auto de 2018. INVERTIDAS: La propuesta de hacer carreras con grilla invertida va perdiendo fuerza ante la negativa de Mercedes aunque los demás equipos están de acuerdoLa propuesta de organizar carreras de clasificación con grilla invertida en dos eventos del Mundial de F1 ha perdido terreno en las últimas horas. Para salir adelante, necesitaría la unanimidad de los equipos y de momento no cuenta con eso.Las negociaciones se han detenido y parece improbable que la propuesta salga adelante. RESERVA: Chase Carey, de Liberty Media dijo: "una persona que dé positivo no llevará a la cancelación de una carrera y si un piloto tiene una infección, hay pilotos reserva disponibles". Está confirmado que el arranque de la temporada de la Fórmula 1 tendrá ocho primeras fechas carreras en apenas dos meses y existe la certeza de que nada parará este impulso de completar las máximas carreras posibles. Ni siquiera nuevos positivos por covid-19 detectados ´in situ´ en las carreras. RETORNO: Parece ser que Pablo Villaverde sueña como un retorno a la alta competencia y cuando finalice el tema de la cuarentena asegura que va armar un auto para una clase zonal si logra encontrar el vehículo que esta buscando, contara con el asesoramiento de Pablo Letanu. RESPUESTAS: Toto Wolff responsable de Mercedes no le dice que no a Sebastian Vettel como piloto de la escudería en 2021 Mercedes a través de su Jefe, Toto Wolff, dejó bien en claro que no le darían una respuesta negativa a Sebastian Vettel, a pesar que sus dos pilotos actuales, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, y el piloto de ka escuela George Russell, son su apuesta de futuro. ACUSADO: Un caso caratulado como "homicidio imprudente" tiene como acusado a un piloto que tiene programado su debut en el próximo Dakar.En España el Dakar siempre genera todo tipo de noticias. Desde las más encumbradas, como las que protagonizan Carlos Sainz, último ganador, o Fernando Alonso, entre otros. Pero también hay otras novedades, que no están vinculadas con el motor profesional, aunque sí son muy llamativas en el país europeo. ATENCION: Si todo sigue como viene encaminado en este próximo Dakar la presencia del cordobes Pablo Copetti estaria asegurada y ya se trabaja pensando en lo que vendrá a partir del inicio del año próximo donde como sucede todos los años contara con el equipo de Carlos Debesa para la atención de su cuatriciclo. HOMENAJEAR: McLaren homenajea a su creador, a 50 años de la muerte. El 2 de junio de 1970, Bruce McLaren falleció a los 32 años como consecuencia de un accidente, mientras probaba uno de sus McLaren M8D de la Can-Am, en Goodwood. Su equipo, ese que creó en 1963, lo homenajeó con una estatua de tamaño real, creada por el genial artista Paul Oz, en el McLaren Technology Centre de Woking. Su hija Amanda, también, encendió 50 velas alrededor de la escultura. DOCUMENTAL: Lella Lombardi, la única mujer que logró puntuar en un Gran Premio de Fómula 1, ya tiene su documental Lella Lombardi fue la única mujer que logró puntuar en un carrera de Fórmula 1.Maria Grazia Lombardi, nacida en Frugarolo, Italia en 1941, más conocida como Lella, fue una una de las cinco damas que han participado en la máxima categoría mundial. Disputó un total de 17 Grandes Premios, siendo su debut en el Inglaterra de 1974. CAMIÓN: El DKR3 es un camión desarrollado por el equipo holandés Dakar Speed y tiene un diseño que lo diferencia de sus rivales.El Rally Dakar es una aventura que presenta distintos aspectos llamativos y uno de esos es la categoría de Camiones. Los "pesos pesados" engalanan la competencia con su porte, su potencia y su agilidad para moverse a pesar de su volumen. Pero también atraen la atención del público por su forma y diseño. BAJAR: "Todo lo que se haga para bajar los costos es muy bueno", Christian Martínez El máximo responsable del equipo Fiat Octanos asegura que la medida adoptada por la dirigencia del TopRace es verdaderamente muy buena pensando en las economía no solo de los pilotos sino también de los equipos. Hace algunos días atrás la categoría TopRace decidió tomar una importante decisión pensando en el futuro de su campeonato 2020 y para hacerle frente a los serios problemas económicos que atraviesan los equipos producto de la inactividad como consecuencia de la cuarentena que se dio por el avance del Covid-19 en nuestro país. PROBAR: En Oberá, provincia de Misiones, el intendente Carlos Fernández autorizó el inicio de las prácticas del deporte motor. Desde el pasado lunes se puede girar en el Autódromo.Como parte de la acción impulsada por los referentes de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, con el acompañamiento de los diferentes dirigentes del deporte motor y el apoyo del Ministro de Deportes de la provincia y piloto Rafael Morgenster, comenzarán con turnos las pruebas en el autódromo Obereño LIMUSINA: American Dream la limusina más larga del mundo, medía más de 30 metros, tenía jacuzzi, mini campo de golf y hasta un helipuerto.Hay historias de autos raros por el mundo y algunos se hicieron famosos por aparecer en el cine y en la televisión, hasta en los dibujos animados. Pero encontrar un vehículo capaz de albergar una cancha de golf, un yacuzi y una pista para aterrizaje de helicópteros, además de tener confort y llevar pasajeros parece una locura.Pero este sueño fue realidad ya que en 1992 se completó la que se convertiría en la limusina más larga del mundo, la bautizada domo "American Dream". COMPETENCIA: La primera competencia del deporte motor en Europa, sería en junio La serie 24H Creventic volverá a competir en Portimao del 13 al 14 de junio y marcará el retorno de las carreras de autos deportivos a las pistas, según lo han informado los organizadores holandeses. Será a puertas cerradas y respetando los requisitos de distanciamiento social y máscaras faciales en diferentes zonas. PRIMER: La Serie 24H de Creventic parece ser el primer campeonato internacional de carreras de autos deportivos en regresar a la competencia, marcando además el inicio de un retorno paulatino del automovilismo en Europa, ya que los holandeses publicaron en las últimas que estarán corriendo en Portimao del 13 al 14 de junio. La cita incluirá autos de GT3, 991, GT4, TCR y TCX. DESARROLLANDO: El equipo británico, que está desarrollando un prototipo 4x4, tiene al catalán entre sus planes para que sea el piloto tester en la próxima competencia. El equipo Prodrive se prepara para afrontar el Dakar 2021 con el prototipo 4x4, que desde la edición 2023 de la competencia será la categoría principal, y tiene a Nani Roma como uno de los principales candidatos para desarrollarlo en competencia. ACTIVIDAD: El balcarceño, quien hace algunos años está trabajando en Europa con el equipo Jenzer Motorsport, Desde su casa en Suiza, muy cerca del taller del Jenzer Motorsport, Luciano Crespi espera el regreso de manera paulatina, en Europa, de la actividad tras el brote de la pandemia de coronavirus. ENCARGADO: El encargado del taller de Juan Pablo Gianini charló, sobre la actualidad del equipo Empecé con (Hugo) Cuervo a los 12 años, haciendo los mandados en el taller y limpiando, y fui aprendiendo. En ese momento, en el equipo, estaba el Tabo Verna. Después trabajé en el auto de Diego Aventin y, a mediados de 2003, cuando ingresó Moriatis, estuve hasta el 2010 con él. Pero siempre estábamos ayudándonos entre todos los mecánicos con los distintos autos", contó sus inicios Gonzalo Sánchez, mano derecha de Juan Pablo Gianini en el taller de Salto. RECLAMO: El campeón reinante del Mundial de Fórmula 1 reclama por el silencio del deporte motor ante las protestas mundiales por la muerte de George Floyd en Estados Unidos. "Ni una sola señal de alguien de mi industria, que, por supuesto, es un deporte dominado por blancos", aseveró. DISTINTO: Que Lewis Hamilton es un distinto, adentro y afuera de la pista, no es novedad. Este domingo por la noche, el múltiple campeón del mundo de Fórmula 1 se manifestó para apoyar las protestas mundiales por la violencia racial, y solidarizarse con la familia de George Floyd, el joven asesinado en Estados Unidos en manos de la policía de Minneapolis. HABLAR: Lo expreso en una nota Gaston Fernandez cuando sostuvo que es una realidad que vivimos y ejercemos todos los pilotos yo le hablo a mi auto y le hablas cuando vas a clasificar,a la serie, en la final ,no es un mito y en cualquier categoría que se te ocurra sucede , siempre, no debe haber piloto que no haga este ejercicio de charlar con su auto hasta mi papa lo hacia CANCELÓ: El Moto GP tuvo que anular las citas previstas para el 30 de agosto y el 25 de octubre, respectivamente y ya son 13 fechas alteradas. El Moto GP tiene pactado volver a las pistas en el mes de julio, pero hoy sumó dos nuevas cancelaciones en su calendario 2020 y ya 13 las fechas alteradas por la pandemia del coronavirus. La categoría anunció a través de un comunicado de prensa la anulación de las pruebas en Silverstone y Phillip Island.

E-mail: rincontuerca@ubbi.com



Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar