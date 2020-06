Así, nuestra ciudad se mantiene con 59 casos totales. De esa cifra, 20 ya han recibido el alta médica. Bajo seguimiento se encuentran ahora 35 casos. El Informe Diario que difunde la Secretaría de Salud respecto a la situación del coronavirus en nuestra ciudad ha mostrado buenas noticias en los últimos días. Por un lado, desde el viernes se mantiene estable el número de casos positivos acumulados desde que se inició la pandemia: 59. Así, ni sábado, ni domingo ni ayer fueron informados nuevos contagios. Pero esa no ha sido la única buena noticia en Campana: la Secretaría de Salud informó que cinco pacientes han recibido el alta médica entre domingo y lunes y, de esta manera, el número de recuperados se elevó a 20. La combinación de estas dos cifras ha permitido que el número de casos activos bajo seguimiento descendiera a 35 en nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Salud municipal mostraron su satisfacción por la evolución de la estadística, pero advirtieron: "Tenemos que seguir respetando el aislamiento social, redoblar los esfuerzos, poner en foco que cada salida y cada actividad tiene que ir acompañada de responsabilidad social, cuidado, y si existe algún síntoma se debe consultar con un centro de salud, para descartar el diagnóstico". Luego agregaron: "Cuanto más entendamos estos cuidados, y los intensifiquemos, la estabilización del número de casos nuevos será más pronta y podremos volver a disminuir los casos confirmados por día". CRITERIOS PARA EL ALTA MÉDICA El Ministerio de Salud de la Nación realizó cambios en los criterios para dar el alta definitiva de pacientes diagnosticados con COVID-19, conforme con las actualizaciones de la evidencia disponible y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al respecto, desde la Secretaría de Salud del Municipio explicaron que las nuevas recomendaciones consideran protocolos distintos según el paciente haya estado en tratamiento domiciliario o con internación hospitalaria. En los casos confirmados de COVID-19 con síntomas leves y sin necesidad de internación hospitalaria, aislados en centros de aislamiento, el protocolo determina continuar con el aislamiento hasta al menos 10 días después de la aparición de los síntomas, más al menos 72 horas después de la desaparición o no empeoramiento de los síntomas respiratorios, sin necesidad del análisis RT-PCR. En tanto, los casos confirmados con criterio clínico de internación hospitalaria requieren continuar con el aislamiento hasta la resolución de la fiebre sin el uso de antipiréticos por al menos 72 horas, más mejoría o no empeoramiento de los síntomas respiratorios, más RT-PCR negativo en dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con una separación de 24 horas o más. Dicha actualización también contempla al personal de salud residentes y/o personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, fuerza de seguridad, personas que brinden asistencia a personas con factores de riesgo para formas graves de COVID-19. Independientemente de la presentación clínica, estos grupos deberán continuar con el aislamiento hasta la resolución de la fiebre sin el uso de antipiréticos (en pacientes con fiebre al inicio) durante al menos 72 horas, más mejoría en los síntomas respiratorios, más rt-PCR negativa en dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con una separación de 24 horas o más. MUNICIPIOS VECINOS La Municipalidad de Zárate ha confirmado dos nuevos contagios entres domingo y lunes: una mujer de 45 años y un hombre de 29 años. De esta manera, la vecina ciudad cuenta ahora con 49 casos positivos desde que se inició la pandemia. De ese total, 41 se encuentran activos, bajo seguimiento (ha superado a nuestra ciudad en este apartado); 7 recibieron el alta médica; y uno ha fallecido. Además, en las pasadas 48 horas, Zárate informó también más de 30 nuevos casos sospechosos, dos de ellos cargados por la Clínica Delta de nuestra ciudad. Por su parte, Pilar confirmó ayer otros cuatro contagios y llegó a un total de 190 desde que se inició la pandemia. Mientras en Escobar, los casos positivos ya son 223 en total, 171 de los cuales se encuentran activos.



Campana acumula tres días sin nuevos positivos y sumó otros cinco recuperados

