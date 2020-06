Con vocación y amor el Grupo Esperanza festeja 19 años

Vicepresidenta del grupo Marita Nabais.

Con la cuarentena vigente los jóvenes y directivos se comunican a través de redes sociales y por sus teléfonos. "Esperemos que todo esto pase pronto, nos encanta festejar y compartir con toda la comunidad", asegura la vicepresidenta del grupo Marita Nabais. Este lunes, el Grupo Esperanza celebró sus 19 años de vida. Su sede de la calle Buenos Aires 205, a pasitos de Ruta 6, en el Barrio Dalmine es reunión de distintos eventos que hoy se vieron frenados por la pandemia que azota al país. "Los vimos llegar con brillo en su mirada. Los vimos llegar con una sonrisa temblorosa en sus labios y las manos agitándose levemente como con impaciencia. También observamos a los acompañantes con actitud de aceptación. Así llegaron 8 jóvenes de apenas 18 años de edad y con diferentes discapacidades, con algún acompañante, para recibir la propuesta de participar en un grupo recreativo y realizar actividades en su tiempo libre" expresan con nostalgia en un saludo difundido en las redes sociales. Han pasado 19 años, los jóvenes se han transformado en adultos responsables, algunos independientes otros muy creativos. Los voluntarios sin escatimar esfuerzo y con una voluntad admirable han acompañado esta trayectoria. "Me duele el corazón de no poder estar juntos, si bien no podemos festejar estamos con el corazón unidos, pero pronto nos abrazaremos y disfrutaremos nuestras clases y paseos", expresa la vicepresidenta del grupo Marita Nabais en diálogo con La Auténtica Defensa. En toda la charla resalta el trabajo en equipo "todos tenemos la misma bandera, tenemos que tirar parejo, con el mismo sentimiento y objetivo". A lo largo de esta casi dos décadas grandes empresas y comerciantes han ayudado entre lo que nombran a Tenaris, Axion-Panamerican Energy, Jusa, Ávila y la Municipalidad de Campana, entre muchos otros. "Es mucho tiempo y nadie pensaba en la vigencia del grupo. Cuando empezamos en Campana el tema de discapacidad era una mala palabra y los discapacitados no teníamos espacio en ningún lado" recuerda Nabais y ejemplifica con la Murga como motivo de integración y aceptación en toda la comunidad. Más de 26 talleres dictaron el año pasado y muchos planes para este año que se vieron interrumpidos. Marita adelanta que uno de las próximas metas es resolver el tema de cloacas para poder ampliar la Casa Esperanza. Mientras tanto cada uno de los integrantes se cuida desde la casa. "Es un gran orgullo estar trabajando con este grupo de gente, saber que a nivel personal hicimos tareas para los jóvenes y que hayan progresado tanto es una alegría" resalta. CORONAVIRUS Y ACTIVIDADES Hace 80 días los jóvenes no pueden reunirse físicamente pero realizan todo tipo de actividades que se le proponen de manera virtual. Se comunican a través de un grupo de Whatsapp armado por Carla Rodríguez. Al respecto Marita comenta "esta situación de la Cuarentena es muy dolorosa, los chicos no saben más que hacer, hay varios chicos que no tienen teléfonos, hay tantas cosas internas que la gente no sabe y que nos sacuden pero la idea es que sean felices, que el chico necesita verse querido y protegido. Esperemos que todo esto pase pronto, nos encanta festejar y compartir con toda la comunidad". OBJETIVOS Con diferentes talleres manejados por voluntarios, la Asociación Civil Grupo Esperanza trabaja desde hace 19 años con jóvenes y adultos con discapacidad en un proyecto en el cual se realizan actividades para el tiempo libre. Su objetivo es proporcionar a estos jóvenes (a partir de los 18 años y sin límite de edad) actividades que los inserten socialmente, que les permitan interactuar, tener amigos, disfrutar del tiempo libre, lograr su socialización dentro de un contexto afectivo y mejorar su calidad de vida.





HACE 80 DÍAS LOS JÓVENES NO PUEDEN REUNIRSE FÍSICAMENTE PERO REALIZAN TODO TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE LE PROPONEN DE MANERA VIRTUAL.





PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS QUE ACOMPAÑAN A LOS JOVENES DIARIAMENTE. EL AÑO PASADO SE DICTARON MÁS DE 26 TALLERES. COMISIÓN DIRECTIVA A partir de diciembre de 2017, comenzó su mandato la nueva Comisión Directiva, quedando integrada por: Presidenta: Norma Marquesate de Casella Vicepresidenta: María I. Lassallette de Nabais Secretaria: Carla Rodríguez Prosecretaria: Adriana Bettinotti Tesorera: Milagros Balossino Protesorera: Elda Bocca de Iglesias Vocal Titular: Evaristo Palavecino Vocal Titular: José Africani Vocal Suplente: Rodolfo Romero Vocal Suplente: Mauro De Cía Revisor de Cuentas Titular: Estela Díaz Revisor de Cuentas Titular: Isabel Nadal Revisor de Cuentas Suplente: Schiavo, Virginia

