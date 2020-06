P U B L I C



De la mano de Sandra Gotelli, poco a poco madura en el barrio Las Praderas un proyecto cooperativo dedicado a confeccionar kits de toallas femeninas reutilizables. "Ama tu luna" es un proyecto internacional de triple impacto: social, económico y ambiental. Su objeto es contactar a integrantes de comunidades vulnerables y capacitarlas en la confección de toallas femeninas reutilizables. Iniciado en 2018 por Jackie Barra en el sur de Italia, está presente también en India, Kenia y Argentina. En nuestro país hay 4 grupos de mujeres involucradas: uno en la "Villa 31" de Capital Federal; en "La Cava" de San Isidro, en "Rincón de Milberg" de Tigre, y en el barrio "Las Praderas" de nuestra ciudad, donde llegó de la mano de Sandra Gotelli, quien realiza tareas de catequesis en ese barrio desde hace unos 10 años. "Fue en febrero del 2019 –comenta Gotelli- que tomé contacto con el proyecto a partir de la experiencia del grupo de la Villa 31, y Jackie estuvo de acuerdo de replicarlo en Las Praderas. Hablé con un grupo de mujeres que frecuenta la capilla del Inmaculado Corazón, y arrancamos". Es entonces que Silvia Benítez, María Silvia Sánchez, Josefina Sánchez, Abi Martínez y Catalina Beltramo, todas vecinas de Las Praderas, se dedican a confeccionar kits de toallas femeninas lavables y reutilizables, cuya vida útil estimada es de 5 años. Los kits están pensados para un período de 3 a 7 días y constan de 5 toallas, 2 pads de algodón, y 2 fundas contenedoras impermeables a un costo final de $1200.- Se pueden encargar escribiendo al mail: amatulunacam-pana@gmail.com "El proyecto tiene muchas aristas, incluyendo la social: las toallas femeninas descartables en muchos hogares son un bien suntuario. Eso implica que muchas mujeres durante el período menstrual se queden en sus hogares porque no tienen cómo higienizarse y por ejemplo, esa semana no van al colegio. Después, podemos pensar en términos ecológicos: no sólo la toalla descartable está generando un residuo, sino que además es patogénico, con todo lo que eso implica. Además, las toallas descartables, por todos los químicos que contienen, pueden generar alergias o directamente conspirar con la salud reproductiva", señala Gotelli. Como contra prestación, las toallas confeccionadas en Las Praderas no sólo son hipoalergénicas y reutilizables, sino que se recomienda que el agua utilizada para lavarlas se aproveche para regar las plantas dada su alta carga en hormonas y nutrientes. "Tenemos dos máquinas de coser (una es prestada) y ya superamos ampliamente la curva de aprendizaje. Ahora la idea es poder escalar la producción, de manera tal que las mujeres involucradas puedan contar con ese ingreso de una forma previsible y sostenida", cierra Gotelli. Un kit tiene una vida útil de 5 años y cuesta $1200.- Para encargarlo, escribir a amatulunacampana@gmail.com

El proyecto comenzó en febrero de 2019. Ahora busca escalar y sostenerse.





Un proyecto cooperativo dedicado a confeccionar kits de toallas femeninas reutilizables.



Ama Tu Luna:

La Luna busca amantes en Campana

