Temor e incertidumbre en el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes"

Un encapuchado irrumpió el perímetro durante la noche y golpeó la persiana de la habitación de niñas. Además, denuncian el merodeo de un sospechoso auto color gris. Intentan gestionar seguridad adicional. Por el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes" patrulla el móvil del Comando asignado a la Zona 1 y un refuerzo de la Policía Local. Además, a tan solo 300 metros está el operativo que controla desde el comienzo de la cuarentena el acceso de vehículos por avenida Mitre. Pero esa presencia policial no parece ser suficiente. "Acá hay miedo", aseguró Sandra Schenone, directora de la entidad que hoy tiene bajo custodia a 23 chicos y que en los últimos días ha sido víctima de al menos una intrusión y el merodeo sospechoso de desconocidos a bordo de un auto gris que podría ser un Volkswagen Voyage. El momento de más tensión se vivió en la noche del jueves. Dos niñas dibujaban en sus camas cuando sintieron un golpe en la ventana. Primero pensaron que era la cuidadora barriendo afuera, pero luego escucharon un nuevo golpeteo esta vez acompañado de un escalofriante "hola" proveniente del otro lado de la persiana baja. De inmediato dieron aviso a la encargada, que alcanzó a ver a un sujeto encapuchado en el exterior de la casa. Cuando la Policía llegó, no había nadie. "Al otro día vimos transitar al Voyage gris. Ya lo hemos percibido varias veces: va de esquina a esquina con los vidrios bajo, mirando hacia el Hogar. Nosotros presumimos que se trata de un familiar de alguno de los nenes", contó Schenone. No sería la primera vez que familiares de los niños allí albergados intenta ponerse en contacto pasando por encima las restricciones legales que lo impiden, aunque desde la institución tampoco tienen certezas de que sea el caso. La denuncia ya fue radicada en la Justicia, así como fueron notificados el Juzgado de Familia, el Servicio Local y la Policía. El comisario inspector Juan Gómez, flamante jefe de Estación de Policía Campana, se comunicó con la directora del Hogar y se puso a disposición. Según trascendió, desde la Comisaría Primera está controlando de manera personal cuántas veces por día pasan los móviles por la puerta del Hogar, geolocalizados por la Mesa de Enlace. Schenone aguarda la posibilidad de que le sea asignada vigilancia permanente, medida que podría llegar por orden judicial. Otra posibilidad sería la instalación de un sistema de cámaras y alarma conectada a la Policía. El problema es quién pone los recursos que hacen falta. Mientras tanto y como en el resto de las viviendas de Campana, en el Hogar se mantienen puertas adentro, pero cada vez con más miedo de asomarse afuera.

HOGAR DE NIÑOS “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES".



Temor e incertidumbre en el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes"

