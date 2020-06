Exintendente de Pilar está siendo investigado por la Justicia Federal de Campana

P U B L I C



Nicolás Ducoté afronta una causa por presuntas irregularidades en el otorgamiento de microcréditos durante la última campaña electoral. El juez Adrián González Charvay ordenó varios allanamientos en el vecino Municipio. El exintendente de Pilar Nicolás Ducoté, de Juntos por el Cambio, dejó el cargo luego de tan solo un mandato en el que acumuló una docena de causas judiciales con acusaciones de corrupción y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Tras su salida del gobierno comunal el dirigente se encaminaba a un cargo en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero la acumulación de causas judiciales y escándalos en torno a su gestión podrían frustrar su desembarco en esa institución. Además del aumento de la plantilla de empleados en un 58%, Ducoté acumuló 12 causas penales que tramitan en distintos juzgados y la municipalidad de Pilar fue allanada 16 veces por presuntos actos de corrupción. Según una investigación realizada por Infobae, una auditoría de la actual gestión, a cargo de Federico Achával (Frente de Todos), determinó que Ducoté nombró a 1.333 nuevos empleados, lo que significa un aumento en el 58% de la plantilla con una erogación mensual de 134 millones de pesos. Entre los nombramientos figuran su ex secretaria privada y una ex candidata a concejal por la lista de Juntos por el Cambio y ex directores de su gestión. Otra investigación interna apunta a presuntas irregularidades en el otorgamiento de microcréditos durante la última campaña electoral, que se habrían destinado en realidad a la "compra de votos". La auditoría se enfoca en las cuentas y contrataciones del organismo creado para tal fin y que fue denominado empresa estatal de Vivienda y Hábitat de Pilar (SAPEM), y se realiza en paralelo a la causa judicial que lleva adelante el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay. Según la causa, a través de la Ordenanza N° 521/17 y del posterior decreto 138/18, Ducoté autorizó modificaciones sobre el programa de microcréditos a fin de que pudiera ser directamente administrado y ejecutado por la SAPEM. En esa causa el juez González Charvay ordenó 16 allanamientos cuyos resultados aún están en proceso. De acuerdo a la investigación, esta es solo una de las 12 causas judiciales que pesan sobre el ex intendente y que complican el desembarco que tenía previsto en el directorio del Banco Provincia.

Ducoté junto al expresidente Macri y la exgobernadora Vidal.



Exintendente de Pilar está siendo investigado por la Justicia Federal de Campana

