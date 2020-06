Denuncias ante posibles estafas con el IFE

La ANSeS recordó que todos los trámites, incluyendo los vinculados a la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios. Ante la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la difusión de múltiples hechos de fraude en diversos puntos del país -cuyo denominador común resulta ser el referido beneficio-, la ANSES informa que se encuentran habilitados los canales de denuncia para este fin en su página web: www.anses.gob.ar. Las mismas pueden canalizarse por teléfono al número 130, de 7 a 20 horas, o por e-mail: escribiendo a denuncias@anses.gob.ar. En este sentido, y con el objetivo de evitar posibles estafas y fraudes, la ANSES recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios, ni debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. De hecho, las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE. También se aclaró que ANSES no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso. No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos. CALENDARIOS DE PAGO Hoy martes se atenderá a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla sólo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 1 y cuyos haberes no superen la suma de $18.952. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos terminados en 1 hoy cobran su prestación junto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), utilizando su tarjeta de débito. SE SUMAN NUEVOS TRÁMITES A LA ATENCIÓN VIRTUAL A través de la Resolución 192/2020 publicada en el Boletín Oficial, la ANSES amplió ayer sus trámites virtuales. Ahora se pueden gestionar vía web también: Jubilaciones Ordinarias, Pensiones Directas con servicios de carácter ordinario, Pensiones Derivadas y Prestación por Desempleo. Estos nuevos trámites se suman a los que ya se podían realizar por este medio: Asignación Familiar por Prenatal, Asignación por Embarazo para Protección Social, Activación de Beneficio Previsional (rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión), el reclamo de un haber no cobrado de una jubilación o pensión y el inicio de Asignación por Maternidad. Además, a través de esta plataforma el organismo brinda asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, Subsidio de Contención Familiar, actualización de datos personales o del grupo familiar, Asignaciones Universales y Familiares por Hijo, por Nacimiento y Adopción, Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos y Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes. La modalidad de Atención Virtual funciona de 0 a 20 horas y se reciben hasta 60.000 trámites diarios. Es importante mantener actualizados los datos de contacto, porque la ANSES responde las consultas a través del correo electrónico.

ANSES no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso.



Denuncias ante posibles estafas con el IFE

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar