Acto por el Día del Periodista

Como todos los años se realizó frente al monolito dedicado a José Luis Cabezas, aunque por las restricciones de la cuarentena concurrió un número reducido de trabajadores de prensa. En un pequeño pero emotivo acto convocado por el Círculo de Periodistas Campana (CIPECA) se celebró este domingo frente al monolito en recuerdo al fotorreportero José Luis Cabezas, ubicado en la plaza Eduardo Costa. Debido a las restricciones impuestas por la cuarentena el encuentro solo contó con la presencia de un periodista por medio, y no hubo autoridades municipales como todos los años. Si acompañó el acto el padre Fernando Crevatín de la catedral Santa Florentina. El Día del Periodistas fue celebrado así por el CIPECA, en cuya representación estuvo Diana Moreira, quien junto a Rubén Carneiro y Charly Schneider, depositó una ofrenda floral no solo en homenaje a Cabezas -asesinado en Pinamar el verano de 1997 por una cobertura al empresario Alfredo Yabrán- sino también en recuerdo a los trabajadores de prensa de Campana que ya no están. En ese sentido, Schneider recordó con sus palabras al fotógrafo de La Auténtica Defensa Sergio "Pancho" Miner, fallecido en el año 2016. Por su parte, Carneiro instó a sus colegas a continuar ejerciendo la labor con honestidad intelectual. "Que los tapabocas no signifiquen que nos quedemos callados", expresó el reconocido periodista que desde hace décadas es el rostro del canal de televisión local. Expresaron también palabras alusivas a la fecha los periodistas Ricardo Stecconi, Daiana Costichi, Norberto Burgueño, Mariano Tanelli, Lirolay Bravo y Martín Fournier. "Quienes nos quedamos en casa, por motivos obvios o especiales, estuvimos también allí, recordando a quienes ya no están, avalando las reflexiones de nuestros colegas y con la certeza que muy pronto volveremos a juntarnos, a vernos a la cara, a saludarnos y a brindar por nuestro día y por el día de todos y todas, victoriosos y a salvo, de una fascinante naturaleza, que nos quiso tomar la vida, antes de tiempo", manifestó Mario Valiente, presidente del CIPECA.





Acto por el Día del Periodista

