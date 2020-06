Efemérides del día de la fecha: 9 de junio

DÍA DEL GEÓLOGO Instituido en el año 1948 por el Centro Argentino de Geólogos (CAG) en la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en este día se conmemora la reunión preliminar que originó la creación del Consejo Superior Profesional de Geología. Previamente, en el año 1947, se fundó la CAG, una entidad gremial que agrupó a los geólogos en las distintas especialidades. Por otra parte, hay otra versión acerca del origen de esta celebración que dice que el festejo conmemora la primera reunión entre los geólogos Raúl Muller, Juan Candiani y Agustín Monteverde, en el domicilio de éste último en el año 1947, que simboliza la "unión de los geólogos" por pretender estos profesionalescrear una entidad profesional para los mismos. Asimismo, esta jornada homenajea a los geólogos por su labor y compromiso diario. Estos profesionales estudian la estructura, el origen y la evolución de la Tierra y sus recursos naturales; el suelo, los fósiles y las rocas; sus conocimientos se aplican para la topografía geológica, la ingeniería civil y la exploración petrolífera y de gas. PRIMER CLÁSICO DE AVELLANEDA Transcurría el año 1907 cuando Racing e Independiente se enfrentaron por primera vez en la historia. En ese entonces, Racing peleaba contra San Isidro y Atlanta por el título del Torneo de la Tercera División mientras que Independiente, perjudicado por las lesiones de sus jugadores, había sufrido una humillante derrota 21 a 1 frente al "Bohemio." Por eso, los fanáticos de la "Academia" vaticinaron lo peor para el "Rojo": una derrota 40 a 0. Sin embargo, esto no sucedió. Independiente arribó con desventaja pues no llegaba a completar los 11 jugadores por lo que el presidente y capitán del equipo, Rosendo Degiorgi, se acercó al técnico de Racing, Luis Carbone, y le sugirió jugar el partido en carácter de amistoso y ceder los puntos en la planilla oficial. Pero la respuesta de Carbone fue una rotunda negativa motivada por la certeza de que se golearía a los rivales. Aun así, Independiente no se dejó intimidar y juntando titulares con juveniles y algunos amigos salió al campo de juego dispuesto a ganar. En el primer tiempo, Jacinto Tagliaferro y Alberto Arregui le dieron la victoria parcial a los "Diablos Rojos", no obstante, en el segundo tiempo, Juan Collazo y Leopoldo Bruzzone empataron el partido. A escasos minutos de finalizar el encuentro Rosendo Degiorgi selló la victoria 3 a 2. Ante esto, Carbone fue a hablar con Degiorgi para pedirle que reconsiderara ceder los puntos por dinero, propuesta que fue rechazada tajantemente: "yo hace dos horas les he querido dar los puntos y jugar el amistoso, pero ustedes rechazaron el ofrecimiento con el solo propósito de propinarnos una derrota de esas que hacen época, pero la justicia no lo quiso así, ganamos en buena ley, este triunfo no se vende por más ofrecimientos que nos puedan hacer ustedes ahora". SODA STEREO ANUNCIA SU GIRA "ME VERÁS VOLVER" Un día como hoy en el año 2007, Soda Stereo anunciaba su regreso con la gira "Me verás volver." La última vez que la banda había estado en el escenario había sido en ese emblemático recital en River, en el año 1997, en el que Gustavo Cerati cerró con la trascendente frase "gracias totales": "no hubiéramos sido nada sin ustedes y toda la gente que estuvo con nosotros desde el comienzo, gracias totales." Tras 10 años separados, Charly Alberti, Gustavo Cerati y Zeta Bosio anunciaron en su página su anhelado regreso: "a diez años de su último show en vivo, los Soda han decidido festejar con una serie de conciertos que darán comienzo el 19 y 20 de octubre en el estadio River Plate de Buenos Aires." Además de presentarse en nuestro país, la banda tocó en Chile, México, Ecuador, Venezuela, Panamá, Colombia, Perú y Estados Unidos. Entre las canciones interpretadas en la misma se destacan "Persiana americana", "De música ligera", "Juego de seducción", "Signos", "En la ciudad de la furia" y "Nada personal".

Efemérides del día de la fecha: 9 de junio

