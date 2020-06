Cuando uno coincide con un oftalmólogo o un óptico en una reunión profesional, familiar o entre amigos, tiende a interesarse por curiosidades sobre la vista y los estilos de gafas que más le convienen, sin embargo no siempre les planteamos la pregunta de cada cuanto tiempo se debe ir al oculista. Hacerse una revisión nunca viene mal, cierto es que tampoco se trata de hacer una ruta médica todos los meses para pasar por la consulta todos los especialistas (cardiólogos, oculistas, dentistas, otorrinos, etc.), simplemente debemos aplicar un poco de sentido común y seguir ciertas pautas en función de nuestra edad y de nuestra salud ocular. Si tenemos la suerte de no padecer ningún problema de visión, probablemente ni nos lo planteemos, aun siendo un órgano tan importante para nuestro día a día; y no será hasta pasados los cuarenta cuando haga su aparición la vista cansada que decidamos hacer un chequeo. Si en cambio tenemos algún problema de visión, hacernos una revisión con cierta periodicidad tiene tanta importancia como nuestros chequeos con nuestro médico de cabecera, ya que puede ser la mejor manera de detectar a tiempo los primeros síntomas de glaucoma, hipertensión, diabetes o estrés. Si nuestro oftalmólogo no nos ha dado cita ni ninguna pauta se suele recomendar una revisión cada dos años, y como ya he comentado, si el oftalmólogo detecta algo que merece un seguimiento diferente, con revisiones más frecuentes por ejemplo, siempre debemos seguir sus recomendaciones. Fuente: todoopticas.com



Cada cuánto tiempo debo ir al oculista

