Breves: Deportivas

AFA SE HACE CARGO El próximo 30 de junio se vencerá una gran cantidad de contratos de jugadores del fútbol argentino y, dado el contexto actual por la pandemia de coronavirus y la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respecto a los descensos, se estima que muchos profesionales se quedarán sin club y, por ende, sin ingresos. Ante esta situación, la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) llegaron a un acuerdo para que, desde el 1º de julio, la AFA se haga cargo del salario mínimo, vital y móvil de cada categoría para aquellos futbolistas que no firmen nuevos contratos. La decisión de cancelar los descensos hasta 2022 generará que muchos clubes no realicen grandes erogaciones y que apuesten a sus juveniles en lugar de firmar nuevos contratos profesionales. VERÓN, EN DISIDENCIA El Presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, marcó sus diferencias con las decisiones que ha tomado AFA para los próximos campeonatos de Primera División: "El fútbol argentino nunca mira para adelante, no ve mas allá de lo que está pasando. Es muy difícil proyectar, también a veces no está la intención. Un campeonato con 28 equipos es imposible de vender al exterior. Tantos cambios en poco tiempo no le hacen bien al producto". RIESTRA Y SAN MARTÍN Deportivo Riestra y el presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, tendrán cinco días para hacer sus descargos en AFA, que les prepara una sanción a través de su Tribunal de Disciplina. El conjunto de Pompeya quedó en el ojo de la tormenta después de que se difundieran públicamente imágenes de un entrenamiento grupal realizado en forma clandestina, dada la prohibición que pesa sobre esas actividades a causa del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronaivirus. Por su parte, el Presidente del Santo tucumano fue denunciado por la misma secretaría de AFA por sus críticas a Claudio Tapia, que reglamentariamente podrían motivar desde una multa hasta una prohibición para ejercer cargos relacionados con el fútbol. UNA VUELTA QUE PREOCUPA En Perú ya se puso en marcha un plan para que el fútbol regrese a partir del 22 de junio con Lima como única sede. La novedad generó dudas en algunos futbolistas: "Es la ciudad con mayor contagio de todo el país", señaló el argentino Hernán Pellerano, jugador de Melgar. El país incaico ha reportado casi 200 mil contagios y suma más de 5.500 fallecimientos por coronavirus. "Volvemos el 22 de junio para entrenar y el 31 de julio se reanuda todo en Lima. Es la ciudad con mayor contagio de todo Perú. Si la Federación puso ese protocolo y estableció eso, deben tener las herramientas para que los jugadores y nuestras familias no corran riesgos", explicó el defensor. DURA SANCIÓN El nadador cordobés Guillermo Bertola (30 años) fue sancionado por la Federación Internacional de Natación (FINA) con cuatro años de suspensión y la pérdida de todas las medallas obtenidas desde 2018, por doping positivo. Bertola había sido suspendido en forma provisoria en enero último por la FINA, por doping biológico, dado que en 2018 se realizó una transfusión de sangre que no informó oportunamente a las autoridades pertinentes. El atleta, medalla de plata en Aguas Abiertas en los Juegos Panamericanos de Lima, reconoció su error y mostró su arrepentimiento, esperando que la sanción se redujera a la mitad. Sin embargo, ello no ocurrió: "No sé por qué se me ha condenado de esta manera. Me parece una de las penas más duras que he visto", aseguró.



