Analía Kellhamer

El 2020 se perfilaba como un año memorable para los jóvenes que iniciaban su último año del colegio secundario: el festejo del UPD (Ultimo primer día del secundario), organización del viaje de egresados, fiestas pre-viaje, reuniones con amigos y lo principal, disfrutar de un año lleno de emociones y diversión. Este escenario cambió de un momento a otro. A solo unos días del comienzo de las clases, la OMS declaró la pandemia por el Covid-19, situación que finalmente derivó en nuestro país en el decreto de aislamiento social y preventivo a partir del 19/03. Desde ese día, aquí estamos #quedandonosencasa En este escenario, no solo los jóvenes están atravesando un momento muy importante de sus vidas, ya que es "el último año del secundario", con todas las emociones en juego, sino que están haciéndolo bajo un contexto de gran incertidumbre; en algunos casos con momentos de angustia, miedos, enojo y/o malestar. Ya no solo tienen el desafío de atravesar esta etapa de "cierre" de un ciclo educativo bajo este contexto inesperado, sino que además se les presenta la gran incógnita acerca de su futuro profesional y/o laboral. ¿Cómo iniciar este proceso de elección vocacional en un contexto que se presenta tan incierto, volátil y de alta incertidumbre? Tal vez justamente este momento de "impasse", de "pausa" donde sentimos que en parte todo se detiene, puede ser el propicio para iniciar este recorrido. Justamente este momento de aislamiento social nos lleva a conectarnos con actividades, ocupaciones o tareas que a veces solíamos posponer, pero que nos generan momentos de placer y nos permiten conectarnos con aquello que disfrutamos y así transitar estos tiempos de la mejor manera posible. Reconocer estas actividades, tareas u ocupaciones que nos hacen sentir bien, es una manera de empezar a conectarnos con nuestros gustos e intereses reales. En definitiva, nos puede llevar a vincularnos con aquello que nos motiva, nos energiza, nos incentiva y marcar el camino inicial hacia una elección vocacional. Cuando trabajamos en encuentros de orientación vocacional me parece esencial aclarar perspectivas, porque considero que la elección vocacional, no se trata de "elegir una carrera", sino de proyectarnos hacia el futuro, plantearnos nuestros deseos, como queremos que sea nuestra vida, a que le damos valor y a que cosas no queremos renunciar. Cuando elegimos una profesión, no estamos eligiendo solo una actividad a realizar, sino un modo o estilo de vida que estará enlazado a ella. Sin lugar a dudas, el futuro hoy es incierto; pero siempre lo fue y lo será…. Tal vez la vida se trate de ser fiel a nuestros valores, a nuestros deseos y aspiraciones, seguir nuestros sueños para diseñar ese camino con sentido y hacia un objetivo que sea fuente de motivación continua y nos permita realizarnos en el plano laboral y personal. Analía Kellhamer - Psicóloga UBA M.N. 46412 - Instagram: @akorientacionvocacional

último año del colegio secundario:

¿Como pensar en el futuro en tiempos de cuarentena?

Por Analía Kellhamer

