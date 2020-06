Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TAPA DE CLOACAS ABIERTA "Boca de cloacas rota en Saavedra y Sivori, un peligro para los transeúntes y autos" escribe Walter. UNA PÉRDIDA BARROSA "Ricardo Roja al 1500 (barrio San Felipe). Ese charco me hace un barrial bárbaro. Hace más de un año que la empresa de agua no viene a arreglarlo. Esta justo a la entrada de la casa mi vieja que no puede salir por el barro es discapacitada-no vidente ¿Dónde tengo que ir ya para que me den bolilla?", comenta Pedro. AGUA QUE SE DERROCHA "Gran pérdida de agua en el barrio Dalmine nuevo calle Enrique Roca 512 y calle Buenos Aires 181", muestra Rodolfo. RAMAS QUE NO SE VAN "Ramas en la calle Pellegrini al 300 (barrio Otamendi). No viene nadie a sacarlas. Ya se hicieron los reclamos correspondientes y no te escuchan. Espero que haya pronta solución", escribe Juan. #Dato animales sueltos en Vigalondo al 1400, cerca de la Escuela N° 13. Las vacas se cruzan la calle entre los vehículos. pic.twitter.com/LUTswCsxz8 — Daniel Trila (@dantrila) June 8, 2020

9 de Junio de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar