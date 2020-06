La Afip prorroga la Feria Fiscal hasta el 28 de junio

La medida no implica modificación ni prórroga sobre los vencimientos de impuestos, alcanza a sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago, entre otros. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorroga la feria fiscal hasta el 28 de junio, inclusive. Durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos. La medida alcanza a determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de fiscalización, entre otros. La decisión no implica ninguna modificación ni prórroga sobre los vencimientos de impuestos. Una feria fiscal consiste en la extensión de todos los plazos procedimentales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social. A partir de la resolución general, que será publicada en el Boletín Oficial, no se suspenden las acciones de la AFIP. No obstante, durante su vigencia quedan en suspenso el cómputo de los plazos que rigen para la respuesta de los contribuyentes a los requerimientos del organismo. La resolución mantiene habilitados los procedimientos de fiscalización que realiza la AFIP en función de la información proporcionada por la OCDE sobre cuentas de argentinos en el exterior.



