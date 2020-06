La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 SUPA Campana:

Aseguraron que el grupo crítico de la conducción oficial generó su propio "alejamiento" del sindicato. Además, confirmaron y defendieron la "unión" con Héctor "Piru" Rojas. Y realizaron una fuerte advertencia contra cualquier entidad sin trayectoria en el distrito que pretenda disputar la representatividad gremial. Cuatro días después de haber sido cuestionado por una facción disidente del SUPA Campana, el secretario general Gustavo Rodríguez recibió el respaldo de integrantes de la comisión directiva, cuerpo de delegados y trabajadores del puerto local. Así se profundizan las diferencias que existen en el gremio de los estibadores, aunque este martes el oficialismo convocó a una ronda de prensa en la portería de Euroamérica para "dejar en claro" que los integrantes de la línea opositora ya no pertenecen a SUPA Campana. "Nosotros tuvimos elecciones limpias y las ganamos como tiene que ser. Ellos pidieron intervención del Ministerio (de Trabajo) para que sea veedor, pusieron su propia gente para contar los votos, y después salen diciendo que esto es un fraude, están totalmente equivocados. Acá el único fraude es Pedro Pereyra. Nosotros siempre trabajamos en la legalidad, que quede claro", manifestó Fabián Guerrero, delegado en Euroamérica. Pereyra y su grupo habían acusado de conducta irregular al secretario general Rodríguez: por un lado, aseguraron que los había dejado sin trabajo por cuestionar su conducción gremial, y, por el otro, arremetieron contra la "unión de gremios" entre Supa Campana y una nueva organización liderada por Héctor "Piru" Rojas, exlíder de Supa Bajo Paraná, entidad históricamente enfrentada con el sindicato de nuestra ciudad. En ese sentido, Guerrero remarcó que "acá nadie echa a nadie" y que el "alejamiento" de la facción de Pereyra de Supa Campana se debió a que sus integrantes "generaron sus despidos" en las terminales portuarias donde operaban. "Eso ocurrió en la primer fase de la cuarentena, cuando tuvimos un buque que venía de Siderca. Por la cuarentena, hacemos los nombramientos (de trabajo) por un grupo de WhatsApp. Avisamos que el barco iba a comenzar y estas personas (el grupo de Pereyra) empezaron a decir que no teníamos que ir porque tenían la supuesta información de que estaba infectado con el virus. Nuestras autoridades se comunicaron con Prefectura y con Sanidad de Frontera, hicieron todo lo que debían, y se confirmó que el barco se podía trabajar. De hecho lo trabajamos y no hubo ni un solo contagiado", relató Guerrero. Y continuó: "Al poco tiempo, entró un barco de a granel y ellos quisieron entrar a trabajar. ¿Cuál era el problema? Que había gente que había ido al anterior, que se sacrificó y trabajó. Entonces, nuestro secretario general les dijo que hasta que la cuarentena no pasara de fase, ellos se tenían que quedar en casa cuidando a sus familias porque los compañeros que habían hecho el barco anterior iban a ser este. Es lo más justo que se podía hacer". Según la conducción de SUPA Campana, allí se desataron hasta amenazas contra el secretario general y el adjunto, por lo que se acordó apartar al grupo de Pereyra del gremio. "Este muchacho Pedro Pereyra -comentó el también delegado Juan Álvarez - se siente molesto porque le echaron a un hijo que le robó dos celulares y la radio a un camión. Después otro hijo suyo hizo abandono de trabajo y le bajaron la categoría. Ellos juegan a las víctimas, pero si a vos (las empresas) te echan lo hacen por alguna razón, no lo hacen porque sí, o porque lo pida el secretario general". Los estibadores reunidos ayer además confirmaron y defendieron la "unión" de Supa Campana con una nueva entidad sindical comandada por Héctor Rojas. Afirmaron que así son "más fuertes" y pueden "reclamar con más fuerza" por sus derechos, como la estabilidad laboral. "Nosotros si no trabajamos, no ganamos dinero", comentó Guerrero, quien exigió que los estibadores portuarios pasen a un régimen de dependencia similar al resto de los obreros industriales. "Esa unidad era justa y necesaria para que podamos seguir luchando por los estibadores portuarios", subrayó. Y advirtió por la intromisión de otros gremios sin trayectoria en la ciudad: "Quiero que quede bien en claro que en Euroamérica, el muelle fiscal, Maripasa y el puerto nuevo, Supa Campana opera junto con el gremio de maquinistas (de Fempinra). No existe la FEPA. Que a nadie se le cruce por la cabeza que FEPA va a pisar Campana, porque si pasa algo, los únicos culpables va a ser ellos. Porque durante 15 años el SUPA Campana dirigió todo acá en paz".

Fabián Guerrero, uno de los delegados que apoyó al líder de SUPA Campana y cuestionó a quienes lo critican.

