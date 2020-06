P U B L I C



Ayer por la tarde chocaron una moto y un Ford K. El motociclista fue atendido en el lugar. Todavía estaba cayendo el sol cuando ayer colisionaron una moto Gilera Smash y un Ford K en la esquina de Gavazzi y Falucho, a metros de la Av. 6 de Julio. El conductor de la moto era un menor de 17 años, quien sufrió un raspón en la espalda y fue curado en el lugar por la ambulancia del SAME. La moto fue retenida, porque el joven no tenía papeles, y además se lo infraccionó por violar el artículo 205 del Código Penal al no contar con autorización para circular en cuarentena, por lo que deberá compadecer ante el Juzgado Federal de Campana. Fruto de la colisión, al Ford K, en el que viajaban una joven pareja y su hija de 5 años y resultaron ilesos, se le desprendió un guardabarros y el paragolpes de plástico. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignados a zona 4 y 7.

Al joven motociclista le retuvieron la moto por no tener papeles y lo sancionaron por violar la cuarentena vigente.



Raspón en la Espalda y un 205

