El concejal Axel Cantlon ratificó la información sobre los aumentos de las patentes de las motos y criticó la comunicación del municipio sobre las tasas ambientales. El concejal de la UV Más Campana Axel Cantlon criticó los anuncios realizados por la Municipalidad de Campana respecto al aumento de tasas que impulsa a través del proyecto de ordenanza Fiscal e Impositiva que fue aprobada por el HCD y que el viernes debe ser ratificada en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Cantlon reafirmó así el contenido de la solicitada por él publicada en este medio el pasado domingo 7 del corriente. "Las patentes de las motos 110 cc de cilindrada modelo 2020 aumentan un 2514%: los vecinos van a tener que pagar $12.176 por año. Si fuera modelo 2019, pagarán $8.448: un aumento del 1829%. Y para las motos de mayor cilindrada los aumentos llegarán al 3500%", señaló Cantlon. "El aparato de comunicación del Municipio quiere engañar a los vecinos mostrándoles el importe de la patente de la categoría más baja (hasta 100 cc) y los modelos más viejos, pero omite intencionalmente de mencionar los aumentos mayores que van a impactar seriamente en el bolsillo de los vecinos", aseguró. El edil aseveró también que "el Municipio desinforma respecto a la nueva tasa ambiental que se va a cobrar sobre las botellas plásticas ($1 cada una), aerosoles, envases tricapas, pañales y latas de bebidas, diciendo que la van a pagar solamente los supermercados y mayoristas y que no afectan al consumidor". "En primer lugar el proyecto de ordenanza dice que los contribuyentes son todos los mayoristas y minoristas, es decir que no se limita a los supermercados sino que también afecta a los kioscos, autoservicios y almacenes. Por otro lado, es impensable creer que esta tasa no va a afectar al consumidor. Todas las empresas van a trasladar el impuesto al consumidor que van a tener que soportar todo el impacto", afirmó Cantlon. "Los vecinos de Campana no comen vidrio y es increíble que se los quiera engañar con información incorrecta o parcial", concluyó.

