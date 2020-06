La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 Correo de Lectores:

Gastos de sepelios no se cubren en caso de muerte

Por Guillermo P. Pensado







Parece una broma. No lo es. Es la respuesta de la "obra social" tras la muerte de mi padre, Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo o OSDIPP. Mi padre pagó por más de 30 años, y lo abandonaron a él y nuestra familia en su muerte. El Plan 300 de OSDIPP estipula: "GASTOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR: subsidio de $14.000.- que será percibido sólo por un integrante del Grupo Familiar Primario afiliado a OSDIPP al momento del fallecimiento". Como nadie en mi familia la tiene, mi padre no recibió nada. Solo explicaciones de una cláusula que considero abusiva, extorsiva y discriminatoria para con las personas mayores solas. No sorprendió. Mi padre con discapacidad hace mucho tiempo, paso sus últimos años internado. Por ley, las obras sociales deben cubrir el 100% de los gastos de una persona discapacitada. OSDIPP no lo hizo. Pese a que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación intimara hace ya más de dos años a OSDIPP a cubrir el 100% de los gastos, OSDIPP nunca cumplió. No es el objeto de esta carta buscar cambios por parte de OSDIPP porque fue coherente en su atención al cliente. Lo hago porque considero importante que la sociedad conozca sus derechos y quienes no cumplen. Guillermo P Pensado DNI 20.702.358



