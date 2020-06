La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 Anses inteligente:

Ya se puede consultar la fecha de pago del ATP







Se hace ingresando mediante el CUIT del trabajador en el sitio www. anses.gob.ar La ANSES informa que ya se encuentra habilitada en su sitio web la opción de consulta del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los interesados deben ingresar en www.anses.gob.ar, sección Accesos rápidos, colocar su número de CUIL y el sistema les confirmará la fecha de acreditación. El Programa ATP brinda una asignación compensatoria al salario que es abonada por la ANSES para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado que cumplan con los requisitos para contar con los beneficios. La asignación será del 50% del salario neto de febrero de 2020 y no podrá ser inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil ($16.875), ni superar dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($33.750) ni al total del salario neto de ese mes. CALENDARIO DE PAGO DE HOY Las sucursales bancarias habilitadas hoy atenderán por ventanilla sólo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y cuyos haberes no superen la suma de $18.952. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos terminados en 2 y aquellas de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documentos finalizados en 0 hoy cobran su prestación junto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), utilizando su tarjeta de débito.



