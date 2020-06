La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 Breves: Noticias de Actualidad

10 de Junio de 2020







PROTESTA CONTRA LA EXPROPIACIÓN Vecinos de la ciudad santafesina de Avellaneda se manifestaron en la sede de la empresa agroindustrial Vicentin para rechazar la decisión del Gobierno de intervenir la compañía ante una deuda que ronda los US$ 1.350 millones. La convocatoria fue impulsada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, quien en sus redes sociales realizó una publicación titulada: "No a la expropiación". Antes de la protesta, Scarpin criticó el accionar del Gobierno y en declaraciones radiales fustigó: "Están robando parte de una historia, sacrificio y esfuerzo". POBREZA EN ALZA La pobreza entre los chicos de cero a 17 años creció 7,8 puntos porcentuales en 2019 y alcanzó al 59,5% de esta población, mientras que la indigencia aumentó 3,9 puntos y afectó al 14,9%. Así lo reveló este martes el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica, al presentar un documento estadístico correspondiente al Barómetro de la Deuda Social de la Infancia titulado: "Condiciones de vida de las Infancias Pre- pandemia COVID-19". El 21,8% de los chicos menores viven hacinados en la Argentina, una situación que impide el distanciamiento social que exigen las políticas sanitarias contra el coronavirus y que complica el aislamiento ordenado por la cuarentena obligatoria. DÓLAR VOLATIL El dólar blue cedió a $124 en la city porteña mientras el mayorista volvió a operar en alza y el denominado "solidario" saltó a $93,65. La moneda norteamericana en el circuito financiero informal registró una suba equivalente a $1 por la mañana, pero con el correr de las horas no sólo recortó la ganancia, sino que perdió $1 respecto del lunes, cuando cerró a $125. En el segmento mayorista, el tipo de cambio continuó con la suba diaria de nueve centavos para terminar a $69,17, en una nueva jornada con intervenciones del Banco Central. La brecha con el dólar paralelo, de esa manera, se ubicó por debajo del 80 por ciento, en un 79,2 por ciento. MENOS PASAJEROS Un total de 1.040.948 usuarios utilizaron el lunes trenes, subtes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para trasladarse, lo que significó 3.1 millones menos que el promedio diario en días hábiles previos al aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus. La cifra representa 543.904 usuarios más que en el primer lunes hábil luego del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el que hubo 497.004. La cantidad de usuarios que se movilizaron el lunes representan una reducción del 75 por ciento frente a los 4.242.450 pasajeros que utilizaron los tres medios de transporte en días hábiles previos al aislamiento. ÚLTIMO ADIOS George Floyd, el afroamericano que fue asesinado por un policía de Minneapolis, y cuyo caso despertó una ola de protestas contra el racismo en los Estados Unidos y otros países, fue enterrado en el cementerio Memorial Gardens en Pearland, Houston, la ciudad texana donde creció, luego de un recorrido en un carruaje tirado por caballos. Previo al último adiós, tras una semana de funerales en varias ciudades, se realizó una última ceremonia desde la media mañana en la iglesia The Fountain of Praise, que duró casi cuatro horas. Unos 500 invitados, incluyendo el campeón de boxeo Floyd Mayweather que, según la prensa local, corre con todos los gastos del sepelio, participaron de la ceremonia. También estuvo presente el popular actor Jamie Foxx.



Breves: Noticias de Actualidad

10 de Junio de 2020

