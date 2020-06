La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 Desmienten que se hayan presentado 15 trabajadores de Toyota en Clínica Delta con síntomas







Sí confirmaron que uno se internó ayer por la mañana y fue hisopado. El resultado estará mañana o pasado. "Si el paciente presenta una sintomatología leve, perfectamente puede quedar aislado en su propia casa.", explicaron sobre el protocolo vigente. Fuertes rumores circularon ayer en nuestra ciudad señalando que alrededor de 15 trabajadores de Toyota sospechados de estar infectados con COVID 19 pero asintomáticos, se habían presentado en la clínica Delta para ser internados. Consultados al respecto, voceros de la clínica negaron totalmente la versión pero señalaron que ayer por la mañana había sido internado un empleado de Toyota a la espera de los resultados del hisopado que se le había practicado. "Ya había estado en el hospital, donde lo mandaron para la casa y le dijeron que volviera a las 72 horas para controlarlo. Como se seguía sintiendo mal, ayer vino a la clínica. Lo hisopamos y quedó internado a la espera del resultado. Pero no hay nada más que eso por ahora", señalaron. Según se explicó, el diagnóstico de este paciente estará mañana o a más tardar pasado. "Pero eso no significa que quede internado si se confirma que es positivo. Si el paciente presenta una sintomatología leve, perfectamente puede quedar aislado en su propia casa. Lo importante es que respete las reglas a seguir, y por eso se le hace firmar una declaración jurada. Si por alguna razón, el domicilio del paciente no reúne las condiciones para permanecer aislado sin poner en riesgo a terceros, se recurre a los centros de aislamiento previstos: la Residencia Tenaris, y de no haber capacidad, el Seminario. Por supuesto, cuando es un cuadro agudo, el paciente queda internado y bajo estricto control y asistencia. Así lo marca el protocolo".



