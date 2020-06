La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 Clínica Delta:

"La población dejó de ir al médico por miedo a contagiarse"







En medio de la pandemia se revela una alarmante disminución de los estudios de diagnóstico y los controles médicos. Esta situación podría causar en el país 9000 muertes más por enfermedades cardio-encéfalo vasculares en 2020. La Clínica Delta destacó oficialmente en un informe que la Pandemia por coronavirus no elimina ni posterga otras enfermedades, y advirtió que el desafío es no caer en la desatención. Se ha comprobado que las consultas totales por emergencias en centros médicos cayeron un 74% en abril respecto al mismo período de 2019. Gracias a la alta adhesión de la población a las medidas de aislamiento preventivo y límites a la circulación de personas se ha instalado un escenario distinto al previsto inicialmente: centros de salud con amplia disponibilidad para atención en emergencias, internación y terapia intensiva, con un bajo número de infectados. Hasta aquí un escenario deseable, pero en llamativo contraste se verifica una marcada disminución de consultas, estudios diagnósticos e intervenciones terapéuticas para enfermedades no transmisibles que ocasionan el mayor número de muertes en el país (cardiovasculares, encefalovasculares, metabólicos y oncológicos). Por lo tanto es imperativo mientras las circunstancias actuales lo permitan que se corrija el rumbo para evitar que aumenten las complicaciones y muertes por condiciones de salud aguda y crónicas que reciban diagnósticos y tratamientos tardíos o incompletos por temor al contagio de Coronavirus. No debemos olvidar que las mayores causas de morbilidad y mortalidad, existían antes de la pandemia, seguirán existiendo durante la misma y cuando esta haya terminado. Clínica Delta, como el 97% de los centros de salud, ha generado áreas diferenciadas para la atención de pacientes febriles, implementando barreras en los ingresos del establecimiento para detectar y dirigir a estos pacientes, generando circuitos para separar a los infectados o sospechosos de los demás pacientes y del personal que los atienden. Además, en los Centros con protocolos regidos por Provincia o Nación no se ha detectado contagio cruzado de pacientes durante la consulta o internación. Por lo tanto se recuerda a la población que utiliza los servicios médicos de Clínica Delta que la misma presta sus servicios de consultorio, diagnóstico, tratamiento e internación con los recaudos indicados por los Ministerios de Salud Nacional y Provincial para todas las patologías en los sectores habilitados para ello y claramente diferenciados de los sectores Covid-19, todo ello supeditado a las condiciones sanitarias que la emergencia determine. Se aclara que los médicos de Clínica Delta siguen atendiendo en los horarios habituales, y se puede sacar turno telefónicos llamando al tel. 434600 o vía Whatsapp al Tel. 3489 348004.

Los profesionales de la Delta señalan una preocupante y peligrosa caída en consultas, estudios diagnósticos e intervenciones terapéuticas desde que se inició la cuarentena.



