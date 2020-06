La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

SINCRONARIO DE 13 LUNAS El Caminante del Cielo, explorador, buscador de alternativas, observador social. Viene a renovar o ratificar nuestras creencias, valores y principios. Rige los procesos de crecimiento. DÍA 320 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 12 ALFA, 5TO DE LA SEGUNDA HEPTADA (SEMANA) BLANCA DE LA LUNA 12 CRISTAL. KIN 73 - CAMINANTE DEL CIELO 8 - GUIADO POR LA TIERRA. El Caminante es la Energía análoga, del Enlazador de Mundo, es la más parecida, día de movimiento, la Tierra nos guía para que pongamos orden en nuestra realidad y sigamos viaje, el Caminante, nos ayuda a explorar por donde continuar. Día de exploración de búsqueda, de nuevas cosas, de nuevos horizontes. Si no estamos en eje, podemos estar dispersos, no terminar con lo que empezamos, querer evadirnos de la realidad. Vivir aquí y ahora, integrar la parte espiritual con lo material, ARMONIZAR. Orden y Evolución - buscar el camino a seguir - atreverse a comenzar algo nuevo - excelente día para viajar, o mudarse. A pesar de la pandemia, la energía está disponible, habrá que ver en qué lugares está permitido y en cuáles no. Esta Energía hoy nos aporta la justa locura que tanto necesitamos en estos tiempos de acelere y desequilibrio constante. No prometas hoy, lo que no puedes cumplir mañana!! (Frase del día) Buena jornada para todos!! IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

