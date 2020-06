La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 10 de junio







DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO ARGENTINO Instituido en el año 1973 a través de la Ley Nº20.561, en este día se conmemora la designación de Luis Vernetcomo Gobernador de las Islas Malvinas en el año 1829. Hecho trascendental por apoyar los reclamos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En el año 1833, el capitán inglés John Onslow ocupó a la fuerza las Islas Malvinas expulsando a los habitantes mientras, ilegítimamente, se izaba la bandera británica. "El pueblo argentino nunca consintió este acto de fuerza y ratifica hoy el mandato histórico, reflejado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, de su permanente e irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes". DÍA DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA En este día se conmemora la fundación de la Cruz Roja Argentina, por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, en el año 1880. Antes de su reconocimiento formal, la organización brindó ayuda humanitaria en la Guerra del Paraguay (1864-1870), la epidemia de fiebre amarilla (1871) y la peste de cólera (1866). En el año 1930, durante el levantamiento contra Hipólito Yrigoyen, los voluntarios de la Cruz Roja participaron activamente dándole primeros auxilios a los heridos de balas en los enfrentamientos de Plaza Congreso. En el año 1944, tas el violento sismo que destrozó San Juan, los voluntarios asistieron a los heridos y operaron un puente aéreo de ayuda humanitaria. Más adelante, en los años 1992 y 1994, los voluntarios apoyaron en tareas logísticas a bomberos y policías en los atentados a la Embajada a Israel y la AMIA. En el año 2001, brindaron asistencia durante el estallido social de diciembre e implementaron un Plan de Acción contra la desnutrición y la pobreza del norte del país. En el año 2009, en el alud de Tartagal, Cruz Roja Argentina capacitó a la comunidad en agua y saneamiento y entregó kits de ayuda humanitaria. Cuatro años después, los voluntarios practicaron primeros auxilios y distribuyeron ayuda humanitaria a los afectados por las inundaciones en La Plata. Ante la declaración de la Pandemia, la Cruz Roja activó inmediatamente el Sistema Global de Respuesta de la Cruz Roja en todo el mundo. Así, a nivel nacional, los voluntarios están presentes brindando soporte al sistema de salud público, asistiendo con información y apoyo psicosocial a la población de riesgo vía telefónica, contactando a los argentinos varados en el exterior y capacitando a enfermeros y personal de salud en terapia intensiva, problemas respiratorios y guardia de manera presencial y virtual. "THE BEATLES" LANZAN LA CANCIÓN "RAIN" Un día como hoy en el año 1966, "The Beatles" lanzaban la canción "Rain" como "lado B" del sencillo "Paperback Writer." Acreditada al dúo compositor Lennon-McCartney, la canción esta inspirada en la llegada de la banda británica a Australia en un día lluvioso: "es sobre la gente que se queja por la lluvia todo el tiempo" explicó John Lennon. Aun así, lo revolucionario del single fue que su último verso incluye la voz al revés, idea que se atribuyen tanto Lennon como al productor George Martin. Según la versión del cantante: "fui a casa con una cinta de la grabación para ver qué más se podía hacer con ella. Y estaba muy cansado, sin saber lo que estaba haciendo se me ocurrió poner la cinta en mi propia grabadora de cintas y sucedió que la había puesto al revés. Me gustó más como se oía".



Efemérides del día de la fecha, 10 de junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar